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    Rusya'nın en iyi avcı uçakları

    ABD'li uzmanlar, Su-35'lerin F-15EX karşısındaki üstünlüklerini açıkladı

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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202002211041445616-abdli-uzmanlar-su-35lerin-f-15eX-karsisindaki-ustunluklerini-acikladi/

    ABD merkezli Military Watch adlı askeri tarih dergisi, 4++ nesil Su-35 savaş uçağının, ABD yapımı F-15EX ile karşılaştırarak üstünlüklerini açıkladı.

    Halihazırda Su-35 ve F-15EX, Hindistan Hava Kuvvetleri’nin açtığı ihaleye katılıyor.

    Military Watch dergisinde yayınlanan yazıda, Hindistan’ın tek motorlu hafif ve orta ağırlıktaki savaş uçaklarını almayı planlamasına rağmen Su-35'in F-15EX'e karşı ihaleyi kazanma şansının devam ettiği, Rus uçağının sahip olduğu bazı üstünlükler sayesinde Amerikan muadiline göre daha şanslı olduğu ifade edildi.

    F-15EX’in (2.5 Mach), Su-35’e (2.25 Mach) göre çok daha hızlı olmasına rağmen Rus savaş uçağının çok daha güçlü radara sahip olduğu belirtildi. Rus Irbis-E radarının 400 kilometreden fazla menzile sahip olduğu ve aynı anda 30’a yakın hedef takip edebildiği ve aynı anda 8 hedef vurabildiği kaydedildi.

    Ayrıca S-35’in sahip olduğu radarın, F-15EX’in sahip olduğu radara göre neredeyse 3 kat daha küçük. Bu özellik, Rus savaş uçağına gizlilik açısından üstünlük kazandırıyor.

    Ayrıca S-35’in daha modern silahlarla donatılabileceği, bunun başında, 6 Mach’a varan hız geleştirebilen ve 400 kilometre menzile sahip R-37M hipersonik füzelerin geldiği ifade edildi.

    F-15EX’in, artık eski teknoloji sayılan ve sadece 105 kilometre menzile sahip AIM-120C ya da 180 kilometre menzile sahip ve sadece 4.5 Mach hız geliştirebilen AIM-120D füzelerle donatılabiliyor. Military Watch, Amerikan uçağının tek seferde 22 füze, Rus muadilinin ise sadece 14 füze taşıyabildiğine dikkat çekiyor.

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    F-15EX’in, motorun üç boyutlu itme vektörü sayesinde, kısa mesafelerde Su-35’e üstünlük sağlayabilecek olmasına rağmen Rus savaş uçağının, daha küçük yapısı sayesinde uzun mesafelerde tartışılmaz üstünlük elde ettiği kaydedildi.

    Military Watch uzmanlarının görüşüne göre, Su-35 Hint pazarında daha büyük şansa sahip çünkü Hindistan Hava Kuvvetleri’nin elinde benzer özelliklere sahip Su-30MKI var. Yani Hindistan, Rus uçaklarını yakından bilen ve istediği an Su-35’e geçebilecek 100’den fazla pilota sahip. Ayrıca Rusya ile olası anlaşma, Su-35’lerin yanı sıra, bazı teknolojilerin devrini de öngörüyor. Bu teknolojiler, Hindistan’a elindeki uçakları modernize etme fırsatını sunacak. F-15EX’in alımı ise bu tür imkanlar sunmuyor.

    ABD’li uzmanlara göre, Hindistan’ı F-15EX’i almaya zorlamanın tek yolu, bu ülkeye karşı yaptırım uygulamak.

    Etiketler:
    ihale, Hindistan, F-15, Su-35, Rusya, ABD
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