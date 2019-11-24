Mısırlı vekil: ABD, Rusya'dan Su-35 alımı konusundaki baskısıyla diplomasi normlarını ihlal ediyor

Sputnik'e konuşan Yahya Kidvani, Mısır'a bağımsız dış politikası ve Rusya'yla askeri işbirliğini geliştirme arzusu nedeniyle ABD tarafından uygulanan baskıyla son dönemdeki tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kidvani, "Rusya'yla yaptığı askeri işbirliği, silah anlaşması nedeniyle Mısır'a Amerikan yaptırımları uygulanacağı konusu, diplomatik norm çerçevesinin dışına çıkıyor ve kabul edilemez bir tutum" dedi.

Mısır'ın egemen bir ülke olduğunu dünyanın diğer ülkeleriyle askeri işbirliği konusundaki kararlarını bağımsız olarak aldığını kaydeden Kidvani, "Mısır'ın stratejisi silah kaynaklarını çeşitlendirmeyi öngörüyor. Bu alanda Rusya, Çin, Almanya, Fransa ve ABD'yle işbirliği yapıyoruz. Washington'un baskısına boyun eğmeyeceğiz, Rusya'yla işbirliğinden askeri alan da dahil hiçbir alanda vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kidvani, Mısır'ın büyük bir ülke olduğunu, ulusal çıkarlarına göre hareket ettiğini ve dışarıdan dikteyi kabul etmediğini de sözlerine ekledi.