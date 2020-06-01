Rusya Genelkurmay Başkanlığı: NATO, Soğuk Savaş'tan beri ilk kez Barents Denizi'nde tatbikat yaptı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümüne denk gelen 9 Mayıs'tan bir gün önce NATO güçlerinin Soğuk Savaş'tan beri ilk kez Barents Denizi'nde tatbikat yaptığını belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "NATO'nun Arktik'teki faaliyetleri yeniden aktif hale geliyor. Faşist Almanya'ya karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümünden bir gün önce NATO güçleri, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez Barents Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi" dedi.

Tatbikatta güdümlü füzelerle donatılmış 3 ABD gemisi, bir nükleer denizaltı ve ABD Donanması'nın muharip tedarik gemisinin yanı sıra güdümlü füzelerle donatılmış İngiliz Donanması'na ait bir fikateynin katıldığını belirten Rudskoy, şu ifadeleri kullandı:

"Tatbikat sırasında Rusya topraklarındaki tesislerin imhasına ve Rus balistik füzelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. ABD'nin bu gemilerin Barents Denizi'ne gireceğini asgari sürelerde bildirmesine rağmen bu tür eylemleri provokatif eylemler olarak görüyoruz."

Rusya Kuzey Filosu'nun aktif eylemleri sayesinde NATO gemilerinin konuşlanmasının zamanında tespit edildiğini, gemilerin ve silahların izlendiğini belirten Rudskoy, "Bu durum, olay yaşanmasının önüne geçti ve Arktik'teki çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı ortaya koydu" diye ekledi.

Mayıs başında Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Operasyonları Merkezi, ABD'ye ait USS Porter ve USS Donald Cook destroyerleri ile İngiltere'ye ait HMS Kent fırkateyninin Barents Denizi'ne girdiğini duyurmuştu.

USS Porter ve USS Donald Cook destroyerlerinin Tomahawk kruz füzeleri ve Aegis füze savunma sistemiyle donatılmış durumda olduğu ve tüm gemilerin İspanya'daki Rota askeri üssüne konuşlandırıldığı vurgulanmıştı.