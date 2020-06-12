ABD'nin savunma bütçesi taslağında Rusya ile stratejik rekabet vurgusu

Taslağa göre, Rusya ile uzun vadeli stratejik rekabet ABD’nin savunma önceliklerinden biri ve bu alanda yeni engelleme girişimleri ve yatırımlar gerekiyor.

Diğer yandan taslakta Moskova ile askeri işbirliği ve Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğunu tanıyacak her türlü eyleme yönelik yasak uzatılıyor. Ayrıca daha önce olduğu gibi Moskova’ya füze teknolojilerinin verilmesinin yanı sıra, ABD’nin füze savunma sistemlerinin Çin ve Rusya’daki sistemlerle entegrasyonuna da izin verilmiyor.

Taslakta Rusya’nın ‘Avrupa’da engellenmesine yönelik girişimlerin’ ve ABD’nin Avrupa, Asya ve Afrika’da etkisinin sürdürülmesi öngörülüyor.

'Rusya, Avrupa ve ABD'de ırkçı ve etnik aşırılık yanlısı gruplara destek veriyor' iddiası

Taslakta, ABD Savunma Bakanı’ndan, Rusya’nın ‘Avrupa ve ABD’de şiddeti telkin eden ırkçı ve etnik aşırılık yanlısı gruplara destek verdiği’ iddiasına ilişkin rapor sunması da isteniyor. Ancak söz konusu ‘desteğin’ ne tür bir destek olduğundan bahsedilmiyor.

Hücresel 5G ağı kurulması bakımından Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin tehdit oluşturduğu iddiası da bütçe taslağında yer verilen hususlar arasında.

Bütçe taslağını komitenin 25 üyesi desteklerken, iki üye ‘hayır’ oyu verdi.