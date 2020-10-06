KGAÖ, Ermenistan'da yapmayı planladığı tatbikatları erteledi

Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bu ayın sonunda Ermenistan'da yapmayı planladığı iki tatbikatı ertelediği, tatbikatların yeni tarihini ve yerini belirlemek için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

KGAÖ Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ekim ayı sonunda Ermenistan'da yapılması planlanan 'İşbirliği-2020' ve 'Arama-2020' adlı tatbikatların ertelendiğini söyledi.

Zaynetdinov, "KGAÖ üyesi ülkelerle tatbikatların yeni yerini ve tarihini belirlemek için görüşmeler yapılıyor” dedi.

KGAÖ üyesi ülkelerin acil müdahale güçlerinin katılımıyla yapılması planlanan ‘İşbirliği-2020’ tatbikatı 27-30 Ekim, üye ülkelerin askeri keşif birimlerinin katılımıyla yapılması planlanan ‘Arama-2020’ tatbikatı da 23-35 Ekim’de düzenlenecekti.

Zaynetdinov ayrıca 12-16 Ekim'de Belarus’ta yapılması planlanan 'Yıkılmaz Kardeşlik-2020' barış gücü tatbikatına Ermeni askerlerinin katılmayacağını da sözlerine ekledi.