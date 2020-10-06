KGAÖ, Ermenistan'da yapmayı planladığı tatbikatları erteledi

KGAÖ Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ekim ayı sonunda Ermenistan'da yapılması planlanan 'İşbirliği-2020' ve 'Arama-2020' adlı tatbikatların ertelendiğini söyledi.
Zaynetdinov, "KGAÖ üyesi ülkelerle tatbikatların yeni yerini ve tarihini belirlemek için görüşmeler yapılıyor” dedi.
KGAÖ üyesi ülkelerin acil müdahale güçlerinin katılımıyla yapılması planlanan ‘İşbirliği-2020’ tatbikatı 27-30 Ekim, üye ülkelerin askeri keşif birimlerinin katılımıyla yapılması planlanan ‘Arama-2020’ tatbikatı da 23-35 Ekim’de düzenlenecekti.
Zaynetdinov ayrıca 12-16 Ekim'de Belarus’ta yapılması planlanan 'Yıkılmaz Kardeşlik-2020' barış gücü tatbikatına Ermeni askerlerinin katılmayacağını da sözlerine ekledi.
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