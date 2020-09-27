KGAÖ: Dağlık Karabağ sorunu sadece barışçıl yolla çözülmeli

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, Dağlık Karabağ'daki sorunun sadece barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini ve bunun için AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu'nun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'e Dağlık Karabağ'da çatışmaların yeniden alevlenmesi konusunda demeç veren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, "Bu sorunun sadece barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için uluslararası kabul görmüş bir mekanizma olan ve sorunun çözümü üzerinde çalışan AGİT Minsk Grubu var. Bölgede ateşkes sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Zaynetdinov, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki durum nedeniyle KGAÖ'den yardım talebinde bulunmadığını da belirtti.

KGAÖ'ye üye ülkeler, Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Kırgızistan.