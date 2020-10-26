'Türkiye, An-225 nakliye uçağı yapımına ilgi duyuyor'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in son Ankara ziyareti sırasında Türkiye tarafının dünyanın en büyük nakliye uçağı An-225 Mriya’nın ikinci örneğinin yapımını tamamlamaya ilgi duyduğunu dile getirdiğini söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, bugünkü basın toplantısında, "Bu ziyaret sırasında, Türkiye Cumburbaşkanı ile görüşmede, ikinci Mriya yapımının tamamlanması konusu gündeme getirildi. Bunun neye mal olacağına dair rakamı açıklamamıza rağmen Türkiye tarafı, 'Değerlendirmeye devam edelim' dedi" ifadelerini kullandı.

Bu konuda uzmanlar arasında görüşmenin yapılmasının beklendiğini dile getiren Ukraynalı bakan, "Ruslan'ların (An-124) yapımını tamamlayamıyoruz, yenilerini yapacak güçte değiliz, Mriya’nın yapımını ise teorik ve pratik olarak tamamlayabiliriz" dedi.

Türkiye'nin stratejik nakliye uçaklarına ilgi duyduğunu kaydeden Uruskiy, orta büyüklükteki nakliye uçağı An-178 satışının söz konusu olabileceğini de sözlerine ekledi.

NATO kod adı 'Cossack' olan An-225 Mriya, Antonov Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen dünyanın en büyük ve en güçlü nakliye uçağı. An-225 ayrıca 640 ton boş ağırlığı ile dünyanın en ağır uçağı. Uçak, kırdığı 240 rekorla 2004 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edildi.

Antonov Tasarım Bürosu, ikinci An-225 uçağının maliyetinin 2012 yılında, eski analog teknolojilerle birlikte 460 milyon dolar olarak değerlendirildiğini, bu yüzden yapımının tamamlanmasının pratik olmadığını bildirmişti. Aynı zamanda, uçağın 'Buran' uzay aracının taşıyıcısı olarak geliştirildiğini hatırlatan büro, An-225'i uzay araçlarını 12 bin metre yükseklikten fırlatma amacıyla kullanma olasılığının değerlendirilebileceğini kaydetmişti.