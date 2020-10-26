'Türkiye, An-225 nakliye uçağı yapımına ilgi duyuyor'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, bugünkü basın toplantısında, "Bu ziyaret sırasında, Türkiye Cumburbaşkanı ile görüşmede, ikinci Mriya yapımının tamamlanması konusu gündeme getirildi. Bunun neye mal olacağına dair rakamı açıklamamıza rağmen Türkiye tarafı, 'Değerlendirmeye devam edelim' dedi" ifadelerini kullandı.
Bu konuda uzmanlar arasında görüşmenin yapılmasının beklendiğini dile getiren Ukraynalı bakan, "Ruslan'ların (An-124) yapımını tamamlayamıyoruz, yenilerini yapacak güçte değiliz, Mriya’nın yapımını ise teorik ve pratik olarak tamamlayabiliriz" dedi.
Türkiye'nin stratejik nakliye uçaklarına ilgi duyduğunu kaydeden Uruskiy, orta büyüklükteki nakliye uçağı An-178 satışının söz konusu olabileceğini de sözlerine ekledi.
Antonov Tasarım Bürosu, ikinci An-225 uçağının maliyetinin 2012 yılında, eski analog teknolojilerle birlikte 460 milyon dolar olarak değerlendirildiğini, bu yüzden yapımının tamamlanmasının pratik olmadığını bildirmişti. Aynı zamanda, uçağın 'Buran' uzay aracının taşıyıcısı olarak geliştirildiğini hatırlatan büro, An-225'i uzay araçlarını 12 bin metre yükseklikten fırlatma amacıyla kullanma olasılığının değerlendirilebileceğini kaydetmişti.
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