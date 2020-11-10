ABD Dışişleri'nden BAE'ye 50 adet F-35 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplam 23.37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insansız hava aracı ve havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satışına onay verdiğini açıkladı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada "Bugün Kongre'ye, BAE'ye 10.4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35A Lightening II uçağı, 2.97 milyar dolara 18 adete kadar MQ-9B insansız hava araçları ve 10 milyar dolar değerinde havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatı satışına onay verme niyetimizi bildirmeleri konusunda Bakanlığa talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Today, the United States notified Congress of proposed UAE purchases of F-35 fighter aircraft, MQ-9B UAS, and munitions worth $23.37 billion to deter and defend against increased threats from Iran following historic Abraham Accords. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 10, 2020

BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasının bölgedeki stratejik dengeleri değiştirecek tarihi bir fırsat olduğuna işaret eden Pompeo, başta İran olmak üzere, ABD'nin hasımlarının söz konusu normalleşme sürecini durdurmaya çalışacağını iddia etti.

Pompeo, "Bu teklif edilen satış BAE'yi çok daha kabiliyetli kılacak ve İsrail'in niteliksel üstünlüğü vaadiyle tamamen tutarlı bir şekilde BAE'yi ABD ortakları ile ortak çalışır bir noktaya getirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo açıklamasında, bugün onay verilen satışı, 1979'da İsrail ile Mısır arasında kalıcı bir barış için imzalanan Camp David Anlaşması'ndan sonra ABD'nin Mısır ile kurduğu askeri iş birliğine benzetmesi dikkati çekti.