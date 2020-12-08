İngiliz basını: En yeni İngiliz uçak gemisi su aldığı için arızalandı

İngiltere’nin en yeni uçak gemisi, 3.1 milyar sterlin değerindeki HMS Prince of Wales’in makine dairesine su sızması nedeniyle uzun süreli onarıma alındığı öğrenildi.

İngiliz The Sun gazetesinin kendi kaynağına dayandırdığı haberinde, İngiliz Donanması’nın uçak gemisi HMS Prince of Wales’in makine dairesine su sızması nedeniyle uzun süreli onarıma alındığını yazdı.

Habere göre arıza, yangın söndürme sistemindeki borunun patlaması nedeniyle meydana geldi. Yaşanan bu kaza nedeniyle makine dairesini su bastı ve elektrikli ekipmanlar, bir günden fazla suyun altında kaldı.

Meydana gelen arıza nedeniyle HMS Prince of Wales, ABD ile ortak tatbikata katılamayacak ve ilkbahara kadar Portsmouth limanında kalması gerekecek.

Gazeteye konuşan kaynak, “Hasarın onarılması aylar alacak. İş milyonlara mal olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak ayrıca ABD ile yapılacak olan tatbikata hazırlıkların ‘yıllardır planlandığını’, şimdi ise İngiltere'nin bu tatbikatlara katılmaktan vazgeçmek zorunda kalacağı için zor durumda olduğunu sözlerine ekledi.