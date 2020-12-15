CNN: Rusya’daki tatbikat sırasında ABD’nin Almanya üssünde alarm devreye girdi

CNN televizyonunun isim vermeden askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya’da yapılan askeri tatbikat sırasında ABD’nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü’nde balistik füze saldırısına işaret eden alarm çaldı.

Habere göre balistik füze saldırısı alarmı, Amerikan keşif uyduları Ohotsk Denizi’ndeki Rus denizaltısının dört füzeyi fırlattığını tespit ettikten sonra devreye girdi ve iptal edilinceye kadar geçen birkaç dakika boyunca 'belirsizlik ve endişeye yol açtı.'

Habere göre ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri Komutanlığı, askerlerin uyarı sistemi aracılığıyla gerçek füzenin fırlatıldığına dair sinyal aldığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, “Kontrol merkezi, belirlenen tüm personele hızlı ve doğru bilgilendirme sağlamak için ilgili yönetmelikleri takip etti ve zamanında davrandı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Amerikan uçakları ya da pilotları havaya kaldırılmadı. Füze fırlatılışı bölgesel tatbikatın bir parçası olarak belirlendi ve kontrol merkezi birkaç dakika içinde yeniden uygun eylemleri yerine getirerek güncellenmiş bilgilendirmeleri yaptı. Kuvvetlerimize ve müttefiklerimizin kuvvetlerine yönelik her türlü tehdidi sürekli ve düzenli olarak izliyoruz” denildi.

CNN’nin aktardığına göre ordudan yapılan açıklamada füzelerin Rusya topraklarında ateşlendiğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi, ancak televizyona konuşan askeri kaynaklar bunu doğruladı. Kaynaklardan biri, Rusya’nın olağan prosedür çerçevesinde ‘pilotlar için bildiri’ yayınlayarak, birkaç gün önceden tatbikat yapılacağını bildirmiş oldu.

Kaynaklar ayrıca ABD stratejik komuta merkezinin füzelerin tehdit oluşturmadığını hızlı bir şekilde belirlediğini, bu nedenle alarmın neden çalıştığının anlaşılmadığını ifade etti.

Rusya’nın 9-12 Aralık’ta düzenlediği askeri tatbikat sırasında nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın ilk kez tek seferde dört Bulava balistik füzesi fırlattığını, atışların Ohotsk Denizi’nden Arhangelsk bölgesindeki Çija poligonuna yapıldığı duyurulmuştu.