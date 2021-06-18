Beyaz Saray, Ukrayna'ya yönelik 100 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldı

Beyaz Saray, Ukrayna'ya sunulacak olan 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketini askıya aldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya sunulacak olan ve aralarında öldürücü silahların da yer aldığı askeri yardımı askıya aldı.

Politico'ya konuşan kaynaklar, askeri yardımın değerinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu bilgisini verdi.

Kaynaklar, Washington yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım yardımadasında 'artan askeri yığınağı' nedeniyle artan endişe neticesinde söz konusu yardım paketini oluşturduğunu kaydetti.

Ancak iddiaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri, Moskova'nın Ukrayna sınırlarında konuşlu bulunan askerlerini çekeceğini duyurmasının ardından Başkan Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'deki görüşmesi öncesinde yardım paketini askıya aldı.

Öte yandan başka bir kaynak, yardım paketine herhangi bir mühalede bulunulmadığını ve hızlı bir şekilde Ukrayna'ya gönderilebileceğini belirtti. Washington Post gazetesi, yönetimin önce yardımı değerlendirmeye aldığını ve şimdi de askıya aldığını bildirdi.

Whoa: The White House is freezing a Ukraine military package that includes lethal weapons https://t.co/HOhULnDOGA — Blake News (@blakehounshell) June 18, 2021

Kaynaklara göre yardım paketinde, kısa menzilli hava savunma sistemleri, hafif silahlar ve ilave tanksavar füzeleri yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen hafta Ukrayna'ya topçu ve havan tespit radarları ve insansız hava araçlarına karşı sinyal bozucular da dahil olmak üzere 150 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi daha sunduğunu açıklamıştı.