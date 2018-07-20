'Futbola geçiş yapan Olimpiyat şampiyonu atlet Bolt'a Türkiye'den transfer teklifi' iddiası

ESPN'in Australian Associated Press'a dayandırdığı habere göre, Jamaikalı eski atlet için Türkiye, Avustralya, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden transfer teklifleri var.
AVUSTRALYA'DA 6 HAFTALIK İMZA
Alman ekibi Borussia Dortmund'da da antrenmanlara çıkan Bolt, son olarak Avustralya Ligi takımlarından Central Coast Mariners ile 6 haftalık bir deneme süresi konusunda anlaşma yapmıştı.
ESPN'nin haberinde Türkiye, Avustralya, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden gelen tekliflerin bazılarında deneme süresi yerine Bolt'la doğrudan kontrat imzalanmak istendiği de öne sürüldü.
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