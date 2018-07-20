'Futbola geçiş yapan Olimpiyat şampiyonu atlet Bolt'a Türkiye'den transfer teklifi' iddiası

© AFP 2018 / Oli SCARFF Usain Bolt, profesyonel futbola geçiş yapıyor

Atletizm kariyerine sayısız rekor ve şampiyonluk sığdıran, ardından profesyonel futbola geçmek isteyen dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kısa mesafe koşucusu Bolt için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESPN'in Australian Associated Press'a dayandırdığı habere göre, Jamaikalı eski atlet için Türkiye, Avustralya, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden transfer teklifleri var.

AVUSTRALYA'DA 6 HAFTALIK İMZA

Alman ekibi Borussia Dortmund'da da antrenmanlara çıkan Bolt, son olarak Avustralya Ligi takımlarından Central Coast Mariners ile 6 haftalık bir deneme süresi konusunda anlaşma yapmıştı.

ESPN'nin haberinde Türkiye, Avustralya, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden gelen tekliflerin bazılarında deneme süresi yerine Bolt'la doğrudan kontrat imzalanmak istendiği de öne sürüldü.