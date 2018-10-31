Leicester City'nin anma töreninde 'metres gafı yapan' BBC Spor editörü görevden uzaklaştırıldı

Leicester City, 2015-16 Premier Lig şampiyonluğunun mimarı olan Taylandlı kulüp başkanının helikopter kazasında ölmesinin ardından yasta. Kurbanları anma töreninde 'metres dedikodusu' yaparken yakalanan BBC Spor editörü Dan Roan, görevden uzaklaştırıldı. Tümden kovulması için kampanya başlatıldı.

Leicester City'nin sahibi sıfatıyla spor tarihinin peri masallarından birinin kahramanı olan Taylandlı işadamı Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopter kazasında ölümü, İngiliz futbolseverleri yasa boğdu. Kazada ölen 5 kişiden biri olan eski Tayland güzeli hakkında sarf ettiği sözler yüzünden BBC Spor'un editörü Dan Roan açığa alındı.

BBC sports editor appears to have been taken off-air after making comments about one of the victims of the Leicester City helicopter crash https://t.co/MGff0XxunJ — Liverpool Echo (@LivEchonews) 31 Ekim 2018

Ancak bunu yeterli görmeyen bazı futbolseverler, BBC'nin Roan'ı kovması için kampanya başlattı.

BBC: BBC to act on Dan Roan’s comments about the Leicester City Chairman — Sign the Petition! https://t.co/VTcj62Zvb5 via @UKChange — Shane ⚒ (@hammer_rocker) 31 Ekim 2018

Leicester'ın King Power Stadyumu yakınında alev topuna dönen helikopterde, Tayland'ın eski güzellik kraliçesi ve modellerinden olup Vichai'nin kişisel asistanlığını yapan Nusara Suknamai de bulunuyordu.

Glam Miss Thai Universe runner-up is one of five killed in helicopter crash https://t.co/tGDzewicZa — The Sun (@TheSun) 29 Ekim 2018

Stadda kurbanlar için oluşturulan köşede düzenlenen anma törenine Vichai'nin eşi ve oğlu da katılırken, Roan, "Nusara aslında başkanın metresiydi" diye yanındakilerle dedikodu yaptı.

Former Miss Thailand Universe competitor Nusara Suknamai who tragically died in Leicester helicopter crash https://t.co/QlWStw7xDh pic.twitter.com/i8iSXHAbO8 — Mirror Football (@MirrorFootball) 28 Ekim 2018

© REUTERS / Darren Staples Leicester City'nin sahibinin düşen helikopterde yaşamını yitirdiği doğrulandı

O sırada BBC yayında değildi, ama spor editörünün şöyle konuştuğu duyuldu:

"Kazada ölen metres… Personelden biri olarak biliniyordu, ama aslında metresti. Milyardersen senden böyle şeyler beklerler. O yüzden yargılamamalıyız."

Başka kanallar yayında olduğundan çevredeki mikrofonların yakalayıp yayına aksettirdiği bu sözler, futbolseverlerde infial yarattı.

Bunun üzerine özür dileyen Roan, kesinlikle kimseyi rencide etmeyi amaçlamadığını söyledi.

Just want to say sorry for some comments made in a private, off-air conversation earlier with a colleague. Absolutely no offence intended — Dan Roan (@danroan) 29 Ekim 2018

Editörünün anmada kurbanlar hakkında gıybet yapmasını 'düşüncesizce yapılmış yanlış bir hareket' diye niteleyen BBC, tepkiler üzerine Roan'ı görevden uzaklaştırdı.

BBC Sport editor 'taken off air' following 'mistress' comments toward tragic Leicester City owner#LCFC #BBC #Foxes



▶️https://t.co/QsTCqukAgP◀️ — RT Sport (@RTSportNews) 31 Ekim 2018

© Fotoğraf : Leicester City Leicester City Teknik Direktörü Puel: Çağlar Söyüncü, İngilizce bilmediği için kadroya giremiyor

Ama bununla teskin olmayan Leicester taraftarlarının başını çektiği futbolseverler, Roan'ı işten atılması için kampanya başlattı.

Taraftarlardan biri "Başkan'ın anısına oluşturulan köşeye 5 metre mesafedeydin. Böylesine saygısızlık ve düşüncesizlik yaralıyor… Bir daha futbol kulübümün yakınına yanaşma" tepkisini verdi.

Bir diğeri "Bir nebze içtenlikle pişmanlık duyuyorsan istifanı verirsin" çağrısı yaptı.

It doesn’t matter that it was private, or off-air, you were stood 5 yards away from his memorial. So disrespectful, so thoughtless and hurtful. You should be ashamed. Please don’t come anywhere near my football club again. — Matty Williamson (@mattyfromle) 29 Ekim 2018

Yalnızca Leicester City haberleri veren LCFC HQ "Sadece yakalandığın için üzgünsün. Sakın bir daha kulübümüze geri dönme, hoş karşılanmayacağından emin olabilirsin" restini çekti.