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11:46 15 Kasım 2019
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    Şenol Güneş

    Şenol Güneş: Dokuz doğurduk ama sonunda çocuk oldu

    © DHA /
    Spor
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    İzlanda maçı sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş," Marttan bugüne kadar 9 ay oldu. 9 doğurduk ama sonunda çocuk oldu, Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.

    Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grupta oynadığı 9. maçta İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.  İzlanda maçının ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş soruları yanıtladı.

    Sözcü Skor'un haberine göre, basın toplantı odasına alkışlarla giren Güneş, “En güzel günler hepimizin olsun, ülkemizin olsun. Kazanmak güzel, paylaşmak daha güzel. Mart ayında başladık bu yarışa. Oyunculara da söyledim. Marttan bugüne kadar 9 ay oldu. 9 doğurduk ama sonunda çocuk oldu, Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Mutluyuz. Daha önce de Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gördük. Bunu sağlayan çocuklara teşekkür ediyorum. Önceki yönetim de şimdiki yönetim de çok çalıştı. Katılım hakkından sonra Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ama yarından itibaren bu çocuğu büyütmek lazım, dış olumsuzluklardan korumak gerekiyor” dedi.

    ‘Hayalimiz çok ama belki de ömrüm yetmez’

    © REUTERS / Murad Sezer
    9 futbolcu Türkiye A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
    Avrupa Şampiyonası'nın herkesin ortak hayali olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Herkesin gurur duyacağı, temsilde hata yapmayan bir takım hedefliyorduk. Şimdi de Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alıp ülkeyi iyi temsil etmek istiyoruz. Şu anda ön hazırlık yapıldı. Federasyonun alt bünyesinde bir hazırlık yapılıyor. Futbolun yeniden sorunları ve çözümlerini gündeme getirip konuşacağız. Bu kadar fizik gücüne karşı yeteneklerimizi nasıl daha iyi kullanabileceğimizi konuşacağız. Futbolun yeni stilini yeniden dizayn etmek gerekiyor. Hayalimiz çok ama belki de ömrüm yetmez” dedi.

    ‘Ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız’

     “Yeni nesillerin önünü açacağız” diye devam eden Güneş, “Ülke futbolunun, ülke ekonomisine de katkı yapacağız. Katılım parası alçağız, oyuncularımızı parlattığımızda onların satışıyla ülkeye döviz getiriyorsunuz. Yabancıların yerine yerli oyuncularımız parlasın. Oyuncularımıza söyledik, kazandınız ama bundan sonra milli takım oyuncusu olarak örnek olmalısınız. Avrupa Şampiyonası'na da çok güzel bir ambiyansla çıkalım dedim. Hayalim çok ama hepsini tek başıma hayata geçirmem mümkün değil. Umarım hep beraber yaparız” diye konuştu.

    'Cumhurbaşkanımız alınan sonuçla belki biraz olsun dinlenmiştir'

    ABD seyahatinden sonra maça gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Çok önemli kararların alındığı, önemli görüşmelerin yapıldığı bir dönemde, yorgun olacağı bir seyahatin ardından Cumhurbaşkanımızın maça gelmesi çok önemliydi. Soyunma odasına indi. Ben daha önce de görmüştüm kendisini sevinç paylaşırken, Andorra maçında. İşçimiz, vatandaşımız, milletimizde nasıl bir kazanma sevinci ve hırsı varsa, kendisinde de bu var. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda futbol adamı, eski futbolcu. Futbolu bilen birisi ve kendisi bizi tebrik etti. Yorucu bir seyahatten geldi ama alınan sonuç belki de kendisini dinlendirdi" dedi.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, ABD, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020, Türkiye, İzlanda
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