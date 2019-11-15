Rusya milli takımı, Adidas’ın ürettiği 'ters Rusya bayraklı' formayı giymeyecek

Alman spor giyim firması Adidas, Rusya milli takımı için ulusal bayrağın renklerinden oluşan kırmızı bir tişört tasarladı. Tişörtün kollarında ise mavi ve beyaz renklerde iki şerit yer aldı.

Ancak Stanislav Çerçesov’un yönetimindeki, Avrupa şampiyonası için hak kazanan Rus milli futbolcuların, Belçika’ya karşı cumartesi, San Marino’ya karşı da salı günü oynanacak iki grup maçında, yeni formayı giymeyi reddettiği aktarıldı. Zira tişörtün üzerindeki Rusya bayrağı renkleri doğru olsa da sıralama ters. Olması gereken sıralama ise beyaz, kırmızı ve mavi.

Adidas’ın Sırbistan bayrağına benzeyen tasarımının oyuncuların yanı sıra diğer çalışanlar ve taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılaştığı belirtildi.

Rusya Futbol Federasyonu’ndan AFP’ye yapılan açıklamada önümüzdeki iki maçta bu formaların giyilmeyeceği söylendi. Federasyon’un Adidas’la konuyu görüştüğü ve işbirliklerini sonlandıracağına dair bilgiler de basına yansıdı.

Мы – сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp — Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

‘Galibiyet anlarında Rusya bayrağı görünsün istedik’

Rus basınının aktardığına göre, Adidas konuyla ilgili, “Rusya bayrağının renkleri yeni formanın renklerinin başlıca unsuru. Gol atıldığında sevinirken futbolcu ve taraftarlar kollarını havaya kaldırdığında Rusya bayrağı oluşuyor. Amacımız özellikle de galibiyet anlarında bayrağın doğru biçimde görülmesiydi” açıklamasında bulundu.