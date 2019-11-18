AEK'dan hentbolcu Özmusul'a 'asker selamı' cezası: Sözleşmesi feshedildi

Yunanistan spor kulubü AEK, Türkiye ile Belçika arasında ekim ayında oynanan maç sonrasında asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul'un sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, AEK hentbol takımının internet sayfasında yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübün değer ve ideallerini gözeten, takım tarafından kural ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını izleyen AEK yönetimi Yunus Özmusul’u davranışı nedeniyle derhal takımdan çıkartmıştır."

AEK sporcuya sözleşmesinin feshedildiğini sözlü olarak bildirmişti. Özmusul kulübün kararının 'yoğun taraftar baskısından kaynaklı olduğunu' söylemiş, "Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Hatalı bir şey yapmadık. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik" demişti.

Özmusul, Türkiye A Milli Hentbol Takımı’nın Belçika ile 27 Ekim tarihinde yaptığı 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçı sonrasında Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vermişti. Olimpiakos'un formasını giyen Dursun Ali Tınkır'ın da asker selamı vermesi Yunanistan'da tepki çekmişti.

UEFA soruşturma başlatmıştı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ekim ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Arnavutluk'la karşılaşan Türk milli futbol takımının 1-0 kazandığı müsabakada, atılan golün ardından futbolcular tarafından verilen asker selamı nedeni ile soruşturma başlatma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan UEFA soruşturmasına ilişkin "Türkiye olarak, UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" demişti.