Arsene Wenger, eski öğrencisi Özil'in başlattığı Uygur tartışmasını yorumladı: Önce işini yap

Futbolcu Mesut Özil’in Uygur çıkışıyla başlayan tartışmaya Arsenal’in eski menajeri Arsene Wenger de katıldı. Özil’e ‘kötü şöhretli’ gibi göndermelerde bulunan Wenger, “Kendi şahsi fikrinle ilgili bir yorumda bulunuyorsan, bunun sonuçlarını da kabul edersin” dedi.

İngiltere’de Arsenal’in forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in Pekin'in Uygur politikalarını eleştiren paylaşımının ardından başlayan tartışma sürüyor.

Futbol kulübünün eski menajeri Arsene Wenger de ‘işini yap’ uyarısında bulunarak tartışmaya katıldı.

Wenger, “Mesut Özil de herkes gibi ifade özgürlüğüne sahip ve kötü şöhretini, muhakkak ki herkes tarafından paylaşılmayan görüşlerini dile getirmek için kullanıyor, buna hakkı var. Bir bireysin, bir fikrin var; futbol oynadığında futbol oynarsın. Önce işini yap ve buna saygı göstermek zorundasın” dedi.

'Sonuçlarını da kabul edersin'

Ünlü teknik direktör, “Önemli olan şu ki Özil’in bireysel bir sorumluluğu var. Arsenal kulübünün sözlerini yansıtmıyor, dolayısıyla söyledikleri kendisiyle ilgili, Arsenal ile değil” ifadelerini kullandı.

Ancak Wenger, “Kendi şahsi fikrinle ilgili bir yorumda bulunuyorsan, bunun sonuçlarını da kabul edersin” diye eklemeyi ihmal etmedi.

Ne olmuştu?

Bundan önce AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la seçim öncesi verdiği pozlarla da tarışma yaratan Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti.

Özil, şu ifadeleri kullanmıştı; "Kur'anlar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkekler ile evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür.”

Bu açıklama Çin'de öfkeyle karşılanmıştı.

FC Arsenal, Özil ile arasına mesafe koyarak açıklamaların 'Özil'in şahsi fikri' olduğunu duyursa da bu tepki dinmemişti. İlk hamle olarak Arsenal-Manchester City maçının canlı yayını, Çin devlet televizyonunun programından çıkarılmıştı.