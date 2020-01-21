Nasser el Khelaifi-Andrea Radrizzani görüşmesi: 'Leeds United'ı satın alacak'

Paris Saint-Germain (PSG) futbol kulübünün Katarlı başkanı Nasser El Khelaifi, Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ile bir araya geldi. Katarlı iş adamının Leeds United'ı satın alarak İngiltere'deki dengeleri değiştirme amacında olduğu iddia edildi.

Dünya tarihinin en pahalı iki transferini (Mbappe, Neymar) gerçekleştiren ve Leeds United’ı satın almak istediği bilinen Katarlı iş adamı Nasser el Khelaifi’nin yapacağı yeni yatırımlar merakla beklenirken ortaya çıkan yeni görüntüler dış basında çok konuşuldu.

Toplam servetinin 6 milyar euro’dan fazla olduğu tahmin edilen Katarlı iş adamı, Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ile yemekte görüntülendi.

‘Hedef çok daha büyük olabilir’

Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ve kulüp yöneticileriyle özel bir görüşme gerçekleştiren Katarlı iş adamı, Leeds United'ı satın alarak Ada'da dengeleri değiştirme amacında. Öyle ki Leed United'da hedefler çok daha büyük olabilir.

Nasser Al-Khelafi’nin Leeds United’ın sahibi Andrea Radrizziani ile yakın dostluğunun satın alma işlemini hızlandıracağı iddia ediliyor.

Ieri sera cena tra Nasser #AlKhelaïfi (presidente del #PSG) e la dirigenza del #Leeds. L'amicizia con Andrea #Radrizzani può portare all'ingresso in società del manager qariota, con l'obiettivo di portare il club di Ellan Road tra le big della Premier League. #calciomercato #LUFC pic.twitter.com/f9Yd4MRxxd — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2020

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‘Testlerin ardından anahtarı alacak’

Leeds United’un teknik direktörlüğünü yakından tanıdığımız bir isim Marcelo Bielsa yapıyor. United, 28 haftası geride kalan ligde 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. Görünen o ki bu sezonki sıralama satın alma işlemlerine direkt olarak etki edecek.

Bir İngiliz kulübünün satın alınmasından önce, yeni sahiplerin geçmeleri gereken testler bulunuyor. El Khelaifi, en iyi teklifi verdikten sonra “uygun kişi ve yeterli maliyet” prosedürlerini geçerse Leeds United’ın yeni sahibi olacak.

Katarlı iş adamı Nasser el Khelaifi; Mbappe ve Neymar transferleriyle futbolda dengeleri değiştirmişti.