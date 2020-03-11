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16:44 11 Mart 2020
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    İspanya'nın Getafe Kulübü

    Getafe, Inter maçı için İtalya'ya gitmek istemiyor: Kendimizi ateşe atacak değiliz

    © AA /
    Spor
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (502)
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    İspanya'nın Getafe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla oynayacakları maça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gitmeme kararı aldı. Kulüp Başkanı Angel Torres, “Kendimizi ateşe atacak değiliz. Milano'ya gitmek deli işi olur” dedi.

    Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, düzenlediği basın toplantısında, "İtalya'da maç oynamayacağız. Kararımızı aldık, Milano'ya gitmeyeceğiz" dedi.

    Getafe Kulübü olarak, İtalya'ya gitmeme kararlarının kesin olduğunu kaydeden Torres, "UEFA ne karar verirse versin. İtalya'ya uçuşların durdurulmasıyla ilgili bir kararname var ve bunu değiştirecek değiliz. Uçuşlar askıya alındı. Kendimizi ateşe atacak değiliz. Milano'ya gitmek deli işi olur" şeklinde konuştu.

    ‘İlk olarak sağlık gelir, sonra spor’

    Koronavirüsten dolayı şu anda "acil bir durum yaşandığını" vurgulayan Torres, "Biz doğru olanı yapıyoruz. Her şeyden önce ilk olarak sağlık gelir, sonra spor" ifadelerini kullandı.

    Inter maçıyla ilgili kararı UEFA'nın vereceğini ama Milano'ya gitmeyeceği için Getafe'nin elenmemesi gerektiğini kaydeden kulüp başkanı, "Ben maçı oynamak istesem de her şeyden önce futbolcularımın ve taraftarlarımın sağlığını düşünmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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    Torres, takımın antrenmanlarına bu akşam Getafe tesislerinde devam edeceğini belirterek, "Umarım verdiğimiz kararı alkışlarlar" diye ekledi.

    ‘Maçı ertelemekten başka bir yol göremiyorum’

    Benzer bir sorunun seyircisiz oynama kararı alınan Sevilla-Roma maçında olduğunu kaydeden Torres, "UEFA ile yeni konuştuk. UEFA'da bekliyor çünkü Roma şu anda havalimanında Sevilya uçuşunu bekliyor ama dönüş sertifikasına ihtiyaçları var. Ama İspanyol hükümeti İtalya ile tüm uçuşları durdurdu. Hükümet, bu tip konularda riske giremez. Böyle bir durumda maçı ertelemekten başka bir yol göremiyorum" yorumunda bulundu.

    Roma, Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi

    Öte yandan, futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı.

    Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.

    Maçın yarın Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan stadyumunda oynanması bekleniyordu.

     

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (502)

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    Etiketler:
    Milano, Angel Torres, Koronavirüs, Getafe, İtalya, UEFA, Futbol, İspanya
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