Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi.
NEWS 📰 | Due to safety concerns, the @ISPSHanda Premiership season has been concluded with @AucklandCity_FC declared as champions— New Zealand Football (@NZ_Football) March 18, 2020
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Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.
📰 NEWS - Auckland City FC declared champions— Auckland City FC (@AucklandCity_FC) March 18, 2020
Auckland City FC chairman Ivan Vuksich reflects on today's NZF announcement regarding the ISPS Handa Premiership title and season cancellation
🔵⚪ #StrengthInUnity
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Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.
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