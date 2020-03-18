Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını ve lider Auckland City'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi.

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Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

📰 NEWS - Auckland City FC declared champions



Auckland City FC chairman Ivan Vuksich reflects on today's NZF announcement regarding the ISPS Handa Premiership title and season cancellation



🔵⚪ #StrengthInUnity



➡️ https://t.co/Q6smmozv5K pic.twitter.com/i6MwVVWle5 — Auckland City FC (@AucklandCity_FC) March 18, 2020

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Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.