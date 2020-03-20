TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, Twitter hesabından açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Bahçıvan, yaptığı paylaşımda, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum. — Erdal BAHÇIVAN (@erdal_bahcivan) March 20, 2020

​Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynatılacağını açıklamış, ertelemenin söz konusu olmadığını belirtmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonları başkanlarıyla dün yaptığı toplantının ardından Türkiye'deki tüm liglerin ertelendiğini açıklamıştı.

Bahçıvan'ın TFF Başkanı Özdemir’e liglerin tatil edilmemesinden duyduğu rahatsızlığı belirten bir mektup yazdığı öne sürülmüştü.