Bild: Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'a alındı

UEFA İcra Kurulu'nun 17 Haziran'da yapacağı önemli toplantıya kısa bir süre kala, Şampiyonlar Ligi'nin organizasyonu ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Cumhuriyet’in Bild'den aktardığı habere göre final büyük ihtimalle 22 Ağustos Cumartesi günü Lizbon'daki Benfica'nın stadı Luz'da oynanacak. Ancak finalin 23 Ağustos pazar günü de oynanma ihtimali bulunuyor. UEFA'nın planına göre ilk aşamada henüz oynanamayan 16'lı finalin dört maçı 8 ve 9 Ağustos günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

UEFA İcra Kurulu toplantısında Avrupa Ligi'nin tamamlanacağı ülke olarak Almanya'nın açıklanması bekleniyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen ve Duisburg'da turnuvanın tamamlanması planlanıyor.

‘İstanbul 2021 ya da 2024 ev sahipliğini alacak’

Toplantı sonrası 2020 finalinin ev sahibi Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi finali organizasyonunun da durumunun açıklığa kavuşması bekleniyor. İstanbul 2021 ya da 2024 ev sahipliğini alacak.