Erdoğan'dan Başakşehirli Elia'ya: Aferin, 4 çocuğun var

Şampiyon Medipol Başakşehir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turuncu-lacivertlileri tarihlerinde ilk kez yaşadıkları şampiyonluk için tebrik etti. Futbolcu Eljero Elia'ya, "Aferin, 4 çocuğun var" diyen Erdoğan, ikiz bebekleri dünyaya gelen Volkan Babacan'ı da tebrik edip altın hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Kulübü yönetimi ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Erdoğan, kabulde Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve futbolcuları kutlarken, "Hepinizi tebrik ediyorum, sizinle gurur duydum ama sezon henüz daha bitmedi. UEFA Avrupa Ligi’nde Kopenhag ile oynayacağınız rövanş maçını da kazanıp son 8’e kalmanızı bekliyorum. Türkiye’yi Avrupa’da siz temsil ediyorsunuz. Bunun için de ayrıca başarılar diliyorum. Ligde mücadele eden bütün takımları da ayrıca tebrik ediyorum” sözleriyle Avrupa’da rövanş için de başarı diledi.

'Visca gibi senin de asist sayını arttırman gerek'

Hürriyet'in aktardığı habere göre, futbolcularla tek tek sohbet eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Devlet başkanınıza selamlarımı iletin. Visca ile ikinizin 13’er golünüz var. Ama Visca’nın 12 de asisti var. Senin de asistleri çoğaltman lazım.

Sırp futbolcu Danijel Aleksic'e: Cumhurbaşkanınız nasıl? Kendisine selamlarımı götürün.

Enzo Crivelli'ye: Senden çok daha fazla gol atmanı bekliyordum. Çok güçlü bir oyuncusun.

Eljero Elia'ya: Aferin, 4 çocuğun var. Hepsi çok güzel maşallah...

Alexandru Epureanu'ya: Fizik yapın çok iyi, senin oyun tarzını ve aklını beğeniyorum.

'Bosna bizim her şeyimiz'

Külliyede gerçekleştirilen ziyarette Bosna Hersekli futbolcu edin Visca da Erdoğan'a "Bosna’ya yapılan yardım ve destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, Visca’nın sözleri üzerine "Bosna bizim her şeyimiz" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da ikiz çocukları dünyaya gelen Volkan Babacan'ı da tebrik edip altın hediye etti.