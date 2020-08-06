Bolt, futbol kariyerinin neden kısa sürdüğünü anlattı: Şans verilmediğini düşünüyorum, istediğim şekilde yapamadım

Bir efsane haline geldiği atletizm kariyerinin ardından çocukluk hayalini takip ederek yeşil sahalara geçiş yapan Jamaikalı sporcu Usain Bolt, sadece birkaç ay süren profesyonel futbol macerası hakkında konuştu.

Avustralya'nıntakımında forma giyen Bolt, kendini kanıtlaması için yeterince fırsat verilmediğini savundu. Ülkede yayın yapan Channel Nine televizyonuna konuşan Bolt, “Şans verilmediğini düşünüyorum. Yapmayı istediğim şekilde yapamadım, ama bu, iyi olabileceğimi düşündüğüm bir şey. Bu, fırsatı kaçırdığınız şeylerden biri ve devam etmek zorundasınız” dedi.

Bolt, kariyer değişikliği nedeniyle pişmanlık yaşayıp yaşamadığı sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı; “Bazen bunun istediğim gibi gitmediğini düşünüyorum, çünkü futbol sevdiğim bir şey. Bunun işe yaramadığı gerçeğini düşünüyorum, ama dediğim gibi, geçmişte bırakmanız gereken şeylerden biri.”

Sekiz olimpiyat şampiyonluğu, 100 ve 200 metrede dünya rekoru sahibi olan Bolt, 2017'de atletizmden emekli olmuştu. Futbola yönelen ünlü atlet, önce Almanya’da Borussia Dortmund, Güney Afrika’da Mamelodi Sundowns ve Norveç’te Stromsgodset ile antrenmanlara çıkmış, sonra da Central Coast Mariners takımıyla anlaşmıştı. Bolt, bu formayla çıktığı ilk hazırlık maçında iki gol atmıştı.

Her ne kadar bu kariye hamlesi dünyanın dikkatini çekse de yetenekleri futbol otoriteleri tarafından sorgulanmıştı.