Türkiye Futbol Federasyonu: 3 hakemin koronavirüs testi pozitif

TFF Sağlık Kurulu, iki klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 hakemin 23 Eylül Çarşamba günü yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.