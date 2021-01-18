Zenit'ten Mesut Özil paylaşımı: 'Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp'

Rusya'nın futbol kulübü Zenit, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle alakalı gelen soruya verdiği yanıtla sosyal medyada tartışma yarattı. Özil için "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" diyen Zenit, daha sonra paylaşımını sildi.