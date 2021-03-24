Khabib Nurmagomedov, UFC'nin tüm sıralamalarından çıkarıldı

Kariyerini resmen sonlandıran Rus karma dövüş sanatçısı ve eski UFC hafif şampiyonu Khabib Nurmagomedov, UFC'nin tüm sıralamlarından çıkarıldı.

Geçen hafta UFC Başkanı Dana White, 32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov'un kariyerine resmen son verdiğini açıklamıştı.

UFC'den yapılan açıklamada Nurmagomedov'un organizasyonun tüm sıralamalarından çıkarıldığı ifade edildi.

Ekim 2020'de Nurmagomedov, ağırlık sikletlerinden bağımsız olarak UFC sıralamasında zirveye çıkmıştı. Nurmagomedov'un kariyerini tamamlasıyla birlikte sinek siklet kategorisinde yarışan ABD'li sporcu Jon Jones, bu sıralamanın en üst noktasına yeniden yükseldi. UFC hafif şampiyonluk kemerinin ise resmen boşa çıktığı ilan edildi.

Horoz siklet kategorisindeki sıralamada ilk üçte ABD'li Dustin Porrier ve Justin Gatje'nin ardından Brezilyalı Charles Oliveira yer alıyor.

Nurmagomedov, ABD'li Al Laquinta'yı yenerek 2018'de UFC hafif şampiyonluğunu kazandı. Rus sporcu daha sonra İrlanda'dan Conor McGregor, Porrier ve Gatje'ye karşı üç maçta da ünvanını korumayı başardı. Ekim 2020'de, Gaggi'yi yenen Nurmagomedov, sonrasında emekliliğini açıkladı. Nurmagomedov mücadele ettiği 29 maçta 29 galibiyete sahip.

ESPN kanalına karma dövüş sanatları kariyerini sonlandırma kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Khabib Nurmagomedov, “Gücün kuvvetin yerindeyken, dünyanın en iyisiyken, ünlüyken, paran da varken tüm bunlara ‘hayır’ demek çok zor. İnsanlar belki de beni hiçbir zaman anlamayacaklar, ama kararımı desteklemelerini umuyorum” demişti.