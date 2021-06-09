Rusya Futbol Federasyonu, Ukrayna'nın EURO 2020 formasını UEFA'ya şikayet etti

Ukrayna Milli Futbol Takımı, EURO 2020 için hazırlanan yeni formasını tanıtmış, formanın üzerindeki Ukrayna sınırları içinde Kırım'ın yer alması Rusya'da tepkiyle karşılanmıştı. Formaya bir tepki de Rusya Futbol Federasyonu'ndan geldi.

Federasyon, UEFA'ya yaptığı başvuruda Ukrayna formasının siyasi olduğunu ve bunun diğer ülkelerin de formalarını siyasi mesajlar vermek için kullanmasına yol açabileceğini vurguladı.

Federasyon, Ukrayna formasının UEFA'nın formalar üzerinde siyasi mesajlar verilmesini yasaklayan ilkelerini ihlal ettiğinin altını çizdi.

Rusya Futbol Federasyonu'nun başvurusunun ardından Instagram hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın yeni forması, diğerleri gibi değil. Nasıl şaşırtacağını biliyor. Ukrayna halkını birleştiren birçok önemli sembole sahip" ifadelerini kullandı.

UEFA, konuya ilişkin bir açıklama yaparak Ukrayna formasının diğer tüm takımların forması gibi UEFA tarafından ilgili kurallara uygun olarak onaylandığını belirtmişti.

Ukrayna forması neden tartışma konusu oldu?

Formanın ense bölümündeki iç ve dış yüzlerde ise 'Slava Ukraine' (Yaşasın Ukrayna) ve 'Geroyam Slava' (Yaşasın Kahramanlar) ifadeleri yer alıyor.

'Yaşasın Ukrayna - Yaşasın Kahramanlar' selamı, İkinci Dünya Savaşı'nın başında Nazilerin işbirlikçileri olan aşırı sağcı Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü (Rusya'da yasaklı) üyeleri tarafından selamlama sloganı olarak kabul edildi.

'Yaşasın Ukrayna' sloganı, 1980'lerin sonu 1990'ların başında bazı milliyetçi siyasetçiler tarafından mitinglerde kullanılmaya başlandı.

Slogan, 2014 yılındaki darbe girişimi ile Maydan olayları sırasında ve sonrasında ülkenin güneydoğusunda başlayan çatışmaların ardından Ukrayna'daki neo-Nazi ve aşırı milliyetçi gruplar tarafından daha sık bir şekilde kullanılır oldu ve hükümet tarafından resmi selamlama ifadesi yapıldı.

FIFA'dan da açıklama var

Bu arada Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), siyasi konularda tarafsızlıklarını koruduklarını ancak Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de giyeceği 'Kırım haritalı' formayla ilgili meselenin Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) uhdesinde olduğunu belirtti.

FIFA, "Takımların forma kitlerinin onaylanması, ilgili turnuvanın organizatörüne, yani mevcut durumda UEFA'nın takdirine bağlı. Turnuvanın organizatörü, katılımcı ülkelerin uymakla zorunlu olduğu formayla ilgili gereklilikleri belirleme hakkına sahip. Bu çalışmayı yürütürken organizatörler, tüm forma kitlerinin Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yayınladığı kurallara uygun olmasını sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, FIFA'nın EURO 2020'nin organizatörü olmaması nedeniyle Ukrayna milli futbol takımının formasıyla ilgili meselenin sorumluluk alanlarında bulunmadığını kaydeden FIFA, "Ancak altını çizmek isteriz ki, FIFA tüzüğüne uygun olarak siyasi konularda tarafsızlığımızı koruyoruz ve spora siyaset karıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.