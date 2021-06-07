UEFA'dan Ukrayna'nın Rusya'yı kızdıran formasıyla ilgili açıklama

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Ukrayna'nın Euro-2020'de giyeceği ve Rusya'nın tepki gösterdiği formanın bu alandaki ilgili kurallara uygun olduğunu açıkladı.

Ukrayna milli futbol takımı, Euro-2020 için hazırlanan yeni formasını tanıtmış, formanın üzerindeki Ukrayna sınırları içinde Kırım'ın yer alması Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

UEFA, konuya ilişkin bir açıklama yaparak Ukrayna formasının diğer tüm takımların forması gibi UEFA tarafından ilgili kurallara uygun olarak onaylandığını belirtti.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andrey Pavelko, Euro-2020'de giyecekleri formayı dün Facebook hesabından tanıtmıştı. Formanın üzerindeki Ukrayna sınırları için 2014'te Rusya'ya bağlanan Kırım'ın yanı sıra Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk bölgeleri de yer alıyor.

Formanın ense bölümündeki iç ve dış yüzlerde ise 'Slava Ukraine' (Yaşasın Ukrayna) ve 'Geroyam Slava' (Yaşasın Kahramanlar) ifadeleri yer alıyor.

'Yaşasın Ukrayna - Yaşasın Kahramanlar' selamı, İkinci Dünya Savaşı'nın başında Nazilerin işbirlikçileri olan aşırı sağcı Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü (Rusya'da yasaklı) üyeleri tarafından selamlama sloganı olarak kabul edildi.

'Yaşasın Ukrayna' sloganı, 1980'lerin sonu 1990'ların başında bazı milliyetçi siyasetçiler tarafından mitinglerde kullanılmaya başlandı.

Slogan, 2014 yılındaki darbe girişimi ile Maydan olayları sırasında ve sonrasında ülkenin güneydoğusunda başlayan çatışmaların ardından Ukrayna'daki neo-Nazi ve aşırı milliyetçi gruplar tarafından daha sık bir şekilde kullanılır oldu ve hükümet tarafından resmi selamlama ifadesi yapıldı.

Peskov: Rusya ve Ukrayna'nın Euro-2020'de karşılaşması gerilimi tırmandırmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna milli takımlarının Euro-2020'de karşılaşmasının iki ülke arasındaki siyasi gerilimi tırmandırmayacağını söyledi.

Ukrayna'nın turnuvada giyeceği formanın Moskova'da tepkiyle karşılanmasının ardından gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Peskov'a iki milli takımın karşılaşmasının gerilimi tırmandırıp tırmandırmayacağını sordu.

Peskov, "Hayır tırmandırmaz. Spor spordur. Ruslar ve Ukraynalılar arasında nefreti körükleyecek seviyenin üzerinde olmamız gerekir. Biz buna her zaman karşı çıktık. Aksine biz, iki akraba halk olduğumuza inanıyoruz. En azından bizim ülkemizde Ukraynalılar her zaman istenen misafir olmuştur" yanıtını verdi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna forması nedeniyle UEFA'ya başvuruda bulunup bulunmadığı konusundaysa "Herhangi bir başvuru olup olmadığını bilmiyorum. Bu, bizim yetkimizde değil şampiyonanın organizatörlerinin yetkisinde olan bir konu. Genel olarak FIFA ve UEFA, sporun politize edilmemesi için çok dikkatli davranıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna milli futbol takımının yeni forması için 'umutsuzluk dolu sanatsal eylem' nitelendirmesinde bulunmuştu.