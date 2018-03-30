Türkiye'den Macron'un YPG teklifine tepki: Ciddiyetten uzak

Kalın, Menbiç'e asker göndereceğini açıklayan ve YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Türkiye arasında arabulucuk yapmayı teklif eden Macron'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kalın, Türkiye'nin YPG konusundaki tavrının net olduğunu söylerken arabuluculuk teklifini 'ciddiyetten uzak' olarak değerlendirdi ve "Bu yaklaşımları reddediyoruz" dedi.

Kalın, Twitter'dan şunları yazdı:

"Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz.

1/ Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 30 Mart 2018

Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez."