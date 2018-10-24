NY Times: Suudiler, Erdoğan'a Kaşıkçı için rüşvet teklif etmiş

New York Times, Erdoğan'a yakın isimleri kaynak gösterdiği haberinde, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı olayını konuşmak için bir araya geldiklerinde Erdoğan'a birçok yardım teklifinde bulunduğunu ancak Erdoğan'ın bunu 'siyasi rüşvet' olarak tanımlayarak reddettiğini iddia etti.

New York Times'ta David D. Kirkpatrick ve Ben Hubbard imzasıyla yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi heyetinin başındaki isim olan Prens Halid bin Faysal'ın bir araya geldiği ifade edildi.

Gazetenin, Erdoğan'a yakın bir kişinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın 'Bu olayın peşini bırakması durumunda' Türkiye'ye finansal destek ve yatırım sözü verdiği ve Türkiye'nin müttefiki olan Katar'a bir yılı aşkın bir süredir uygulanan ambargonun kaldırılabileceği yönünde tekliflerde bulunduğu iddia edildi.

'ÖFKEYLE REDDETTİ'

Gazeteye konuşan kişinin ise "Erdoğan öfkeyle bu teklifi reddettiğini, çünkü bunun siyasi bir rüşvet olduğunu söyledi" dediği aktarıldı.

Kral Selman'a çok yakın olduğu bilinen Faysal'ın 11 Ekim'de Ankara'ya gelerek Kral'ın mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği ifade edilmişti.