NY Times: Suudiler, Erdoğan'a Kaşıkçı için rüşvet teklif etmiş

Gazetenin, Erdoğan'a yakın bir kişinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın 'Bu olayın peşini bırakması durumunda' Türkiye'ye finansal destek ve yatırım sözü verdiği ve Türkiye'nin müttefiki olan Katar'a bir yılı aşkın bir süredir uygulanan ambargonun kaldırılabileceği yönünde tekliflerde bulunduğu iddia edildi.
'ÖFKEYLE REDDETTİ'
Gazeteye konuşan kişinin ise "Erdoğan öfkeyle bu teklifi reddettiğini, çünkü bunun siyasi bir rüşvet olduğunu söyledi" dediği aktarıldı.
Kral Selman'a çok yakın olduğu bilinen Faysal'ın 11 Ekim'de Ankara'ya gelerek Kral'ın mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği ifade edilmişti.
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