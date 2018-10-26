Kayıt
20:17 26 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Fethullah Gülen

    İsmail Hakkı Pekin: Türkiye'nin planlarını zora soktuğu ABD, Ortadoğu'dan çıkmamak için Gülen dahil her kozu kullanır

    © REUTERS / Charles Mostoller
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 0 0

    Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Jeffrey Gordon'un "Fetullah Gülen, derhal Türkiye'ye iade edilmeli" açıklaması ekseninde ABD'nin Türkiye'ye dönük tutum ve stratejisini Sputnik'e değerlendirdi.

    Fethullah Gülen
    © REUTERS / Charles Mostoller
    Trump'ın eski danışmanı Gordon: Gülen derhal Türkiye'ye iade edilmeli
    Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen, son yıllarda Türkiye ve ABD arasında art arda gelen gerilimlerin ana kilometre taşlarından birisi haline geldi. Zira Ankara'nın "terör örgütü lideri" olduğu gerekçesiyle iadesini istediği Gülen, ABD tarafından Türkiye'ye iade edilmedi. Ancak konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Jeffrey Gordon'dan önemli bir çıkış geldi. Gordon "Fetullah Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli" dedi. Peki ABD Başkanı'nın eski danışmanından böyle bir açıklama gelmesini nasıl yorumlamak gerekir? Gordon'un bu sözlerini Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Sputnik'e değerlendirdi.

    ‘TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANININ AÇIKLAMASI NEDENSİZ DEĞİLDİR, AMAÇLARI TÜRKİYE'Yİ KONTROL ALTINDA TUTABİLMEK'

    ABD'nin Türkiye'yle ilişkilerini "iyi tutmak" adına böyle bir açıklama yapmış olma ihtimaline değinen Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin "ABD, uzun süre Ortadoğu'da kalmak istiyor ve bu yüzden de Türkiye'yle ilişkilerini iyi tutmak istiyor. Bu açıklamanın arkasındaki niyet bu olabilir. ABD, bu mesajı mevcut yönetim aracılığıyla vermiyor ama bu açıklama onların kafasında böyle bir fikir olduğuna ve bu konunun da muhtemelen kendi içlerinde daha önce görüşüldüğüne işaret ediyor diye düşünüyorum. ABD'nin FETÖ'yle işi biterse, o zaman FETÖ'yü bize verir. Ama bence bu açıklamanın amacı, daha ziyade Türkiye'yle ilişkileri, iyi tutmak, geliştirmek. Zira ABD Fırat'ın doğusundan çıkmak ve o bölgeye kimseyi dokundurmak istemiyor. Türkiye'yi bazı konularda yumuşatmak için böyle bir açıklama yapma yoluna gitmiş olabilirler. Yapmaya çalıştıkları Türkiye'yi kontrol altında tutmak da olabilir. Çünkü Türkiye, Washington'ın kontrolünden çıktığında ve Rusya'yla işbirliğine gittiğinde, bu durum ABD'nin işine gelmiyor. Trump'a danışmanlık yapmış bir ismin böyle bir açıklama yapması sebepsiz olamaz" ifadesini kullandı.

    ‘ABD'NİN İHVAN, FETÖ GİBİ ARAÇLARI BIRAKTI, VELİAHT PRENSLERİ AYARLAMAYA ÇALIŞIYOR'

    Peki, ABD, FETÖ kartını tamamen bırakır mı? Pekin bu soruyu "ABD'nin FETÖ'yle halen Afrika'da işleri var, yani FETÖ'yle işi tamamen bitmez. Ancak bunların (ABD'nin) siyasal İslam'la işi bitiyor. Malum FETÖ de bu birlikteliğin bir parçasıydı. Ortadoğu'da daha önce İhvan'ı kullanan ABD, şimdi İhvan'a düşman. Ben bu aşamada FETÖ'nün İslam ülkelerinde çok fazla yeri olduğunu sanmıyorum. ABD'nin Ortadoğu'ya müdahil olmak için artık İhvan'ı değil Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid gibi kişileri kullanmaya, İslam ülkeleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir birlik kurmaya çalışıyor. Ben ABD'nin bundan sonra FETÖ'yü kullanacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra FETÖ'nün İslam ülkelerinde çok fazla etkili olabileceğini değerlendirmiyorum" diye konuştu.

    ‘ABD'NİN AMACI TÜRKİYE'NİN RUSYA VE İRAN'LA İŞBİRLİĞİNİ SARSMAK, ASTANA'YI SEKTEYE UĞRATMAK'

    Türkiye'nin önüne yeniden PKK ile "barış süreci" seçeneğinin getirilmeye çalışılabileceğine işaret eden Pekin "Aynı süreç olmayabilir ama PKK ile ilgili farklı bir boyutta çaba içerisine girilebilir. ABD, bu süreci başarıya ulaştırmak zorunda hissediyor kendini. ABD, İran'a ambargo uygularken, Türkiye, Rusya ve Avrupa ülkelerinin direnciyle karşılaşıyor. Yerel seçimlerde HDP'nin bir tarafa yanaşma çabasını da bu süreçten bağımsız göremeyiz. Andımız konusuna kadar pek çok konunun maksatlı olarak gündeme getirdiğini düşünüyorum" dedi.

    Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesi havadan görüntülendi
    © AA / STR
    ABD basını: Pensilvanya polisi, Gülen'in evinde araştırma yapıyor
    Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle de ilişkilerinde yumuşamaya gittiğini söyleyen Pekin "Türkiye'nin Almanya'yla, Hollanda'yla ilişkileri yeniden yumuşamaya gitti. ABD'nin Çin'e, Almanya'ya koyduğu gümrük tariflerini düşünürsek işin ekonomik boyutu da var. Türkiye de ekonomik olarak zor durumda ve onun da böyle bir ilişkiye ihtiyacı var. Bu dönemde PKK ile ilgili seçeneklerin Türkiye'nin önüne sunulması veya Fetullah Gülen'in iadesinden bahsedilmesi Türkiye'yi çok daha fazla Batı'nın yanında tutar. Amerikalılar, sadece Türkiye'yi NATO'da değil, ikili ilişkilerde de yanında tutmaya çalışıyor. (ABD) özellikle de Türkiye'nin Rusya ve İran'la işbirliğinin önüne geçmeye çalışıyor. Sayın Putin'in çok akıllıca davranması sonucu Astana'da kurulan mekanizmanın ortadan kaldırılmasını veya sekteye uğratılmasını istiyorlar. Bunun olması, Amerika'nın Suriye, Irak, Ortadoğu veya Doğu Akdeniz'deki hedefleri için çok önemli" diye konuştu.

    ‘21. YÜZYIL ABD'NİN YILI OLACAK ŞEKLİNDE BİR İDDİA ORTAYA ATTILAR, HEDEFLERİ İÇİN GÜLEN VEYA BAŞKA BİR ENSTRÜMANI KULLANABİLİRLER'

    Pekin "Batı ve ABD, Türkiye'den faydalanabilmek için Türkiye'yi yanında tutacak her türlü olaydan faydalanabiliyor. Bu Kaşıkçı meselesi, belki de Avrupa'yı Suudilere karşı da etkiledi. Yani çok büyük bir planlama var Ortadoğu'da ve bu planlama bütün o İslam ülkelerini içine alacak planlamaydı. Türkiye, Rusya ve İran'la birlikte hareket ederek Batı'nın bu planlamasını zora sokuyor. Amerikalılar, F-35'leri de bunun için koz olarak kullanıyorlar. İşin ucunda enerji konusu var. Bu planlamalar, Avrupa'nın Rusya'ya muhtaç olmasını da engellemeye yönelik bir planlama. Onun için gerçekten büyük bir oyun oynanıyor. O oyun Suriye, Suudi Arabistan, İran veya Türkiye üzerinde oynanıyor. Bunların hepsi büyük oyunun bir parçası. Küresel seviyede satranç oynayan ABD, Çin ve Rusya'nın bazı alanları kaybetmesi veya kazanmasına etki edecek olaylardan bahsediyoruz. Önce büyük resmi görüp sonra daha küçük olayları anlamlandırmak lazım. 21. Yüzyılın yeniden ABD'nin yüzyılı olacağı iddiasını ortaya attılar, öyle bir iddiaları var; keza Trump'ın da öyle bir iddiası var. Bu hedef için Gülen veya herhangi bir başka bir (enstrüman) kullanılabilir. Gülen önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye etmekte, Türkiye'yi zayıflatmakta kullanıldı. Şimdi de farklı bir şekilde kullanabilirler" diye ekledi.

    İlgili konular:

    Fethullah Gülen'in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası
    Gülen'in cinsel istismar sanığı yeğenleri için iade talebi
    ABD Büyükelçiliği’ne saldırıya ilişkin soruşturmada, Gülen'in evinde çekilen fotoğraf dosyaya girdi
    Zekeriya Öz, askerleri tutuklamadan önce Gülen'i arıyormuş
    Etiketler:
    İslam birliği, İslam, FETÖ, İhvan, PKK, HDP, Jeffrey Gordon, Elif Sudagezer, Donald Trump, İsmail Hakkı Pekin, Fırat'ın doğusu, Doğu Akdeniz, Suudi Arabistan, Ortadoğu, Çin, Afrika, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rus süper model Natalya Vodyanova
    Süper model Natalya Vodyanova, kadınlar için Antalya'da
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet