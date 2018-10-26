İsmail Hakkı Pekin: Türkiye'nin planlarını zora soktuğu ABD, Ortadoğu'dan çıkmamak için Gülen dahil her kozu kullanır

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen, son yıllarda Türkiye ve ABD arasında art arda gelen gerilimlerin ana kilometre taşlarından birisi haline geldi. Zira Ankara'nın "terör örgütü lideri" olduğu gerekçesiyle iadesini istediği Gülen, ABD tarafından Türkiye'ye iade edilmedi. Ancak konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Jeffrey Gordon'dan önemli bir çıkış geldi. Gordon "Fetullah Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli" dedi. Peki ABD Başkanı'nın eski danışmanından böyle bir açıklama gelmesini nasıl yorumlamak gerekir? Gordon'un bu sözlerini Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Sputnik'e değerlendirdi.

‘TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANININ AÇIKLAMASI NEDENSİZ DEĞİLDİR, AMAÇLARI TÜRKİYE'Yİ KONTROL ALTINDA TUTABİLMEK'

ABD'nin Türkiye'yle ilişkilerini "iyi tutmak" adına böyle bir açıklama yapmış olma ihtimaline değinen Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin "ABD, uzun süre Ortadoğu'da kalmak istiyor ve bu yüzden de Türkiye'yle ilişkilerini iyi tutmak istiyor. Bu açıklamanın arkasındaki niyet bu olabilir. ABD, bu mesajı mevcut yönetim aracılığıyla vermiyor ama bu açıklama onların kafasında böyle bir fikir olduğuna ve bu konunun da muhtemelen kendi içlerinde daha önce görüşüldüğüne işaret ediyor diye düşünüyorum. ABD'nin FETÖ'yle işi biterse, o zaman FETÖ'yü bize verir. Ama bence bu açıklamanın amacı, daha ziyade Türkiye'yle ilişkileri, iyi tutmak, geliştirmek. Zira ABD Fırat'ın doğusundan çıkmak ve o bölgeye kimseyi dokundurmak istemiyor. Türkiye'yi bazı konularda yumuşatmak için böyle bir açıklama yapma yoluna gitmiş olabilirler. Yapmaya çalıştıkları Türkiye'yi kontrol altında tutmak da olabilir. Çünkü Türkiye, Washington'ın kontrolünden çıktığında ve Rusya'yla işbirliğine gittiğinde, bu durum ABD'nin işine gelmiyor. Trump'a danışmanlık yapmış bir ismin böyle bir açıklama yapması sebepsiz olamaz" ifadesini kullandı.

‘ABD'NİN İHVAN, FETÖ GİBİ ARAÇLARI BIRAKTI, VELİAHT PRENSLERİ AYARLAMAYA ÇALIŞIYOR'

Peki, ABD, FETÖ kartını tamamen bırakır mı? Pekin bu soruyu "ABD'nin FETÖ'yle halen Afrika'da işleri var, yani FETÖ'yle işi tamamen bitmez. Ancak bunların (ABD'nin) siyasal İslam'la işi bitiyor. Malum FETÖ de bu birlikteliğin bir parçasıydı. Ortadoğu'da daha önce İhvan'ı kullanan ABD, şimdi İhvan'a düşman. Ben bu aşamada FETÖ'nün İslam ülkelerinde çok fazla yeri olduğunu sanmıyorum. ABD'nin Ortadoğu'ya müdahil olmak için artık İhvan'ı değil Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid gibi kişileri kullanmaya, İslam ülkeleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir birlik kurmaya çalışıyor. Ben ABD'nin bundan sonra FETÖ'yü kullanacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra FETÖ'nün İslam ülkelerinde çok fazla etkili olabileceğini değerlendirmiyorum" diye konuştu.

‘ABD'NİN AMACI TÜRKİYE'NİN RUSYA VE İRAN'LA İŞBİRLİĞİNİ SARSMAK, ASTANA'YI SEKTEYE UĞRATMAK'

Türkiye'nin önüne yeniden PKK ile "barış süreci" seçeneğinin getirilmeye çalışılabileceğine işaret eden Pekin "Aynı süreç olmayabilir ama PKK ile ilgili farklı bir boyutta çaba içerisine girilebilir. ABD, bu süreci başarıya ulaştırmak zorunda hissediyor kendini. ABD, İran'a ambargo uygularken, Türkiye, Rusya ve Avrupa ülkelerinin direnciyle karşılaşıyor. Yerel seçimlerde HDP'nin bir tarafa yanaşma çabasını da bu süreçten bağımsız göremeyiz. Andımız konusuna kadar pek çok konunun maksatlı olarak gündeme getirdiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle de ilişkilerinde yumuşamaya gittiğini söyleyen Pekin "Türkiye'nin Almanya'yla, Hollanda'yla ilişkileri yeniden yumuşamaya gitti. ABD'nin Çin'e, Almanya'ya koyduğu gümrük tariflerini düşünürsek işin ekonomik boyutu da var. Türkiye de ekonomik olarak zor durumda ve onun da böyle bir ilişkiye ihtiyacı var. Bu dönemde PKK ile ilgili seçeneklerin Türkiye'nin önüne sunulması veya Fetullah Gülen'in iadesinden bahsedilmesi Türkiye'yi çok daha fazla Batı'nın yanında tutar. Amerikalılar, sadece Türkiye'yi NATO'da değil, ikili ilişkilerde de yanında tutmaya çalışıyor. (ABD) özellikle de Türkiye'nin Rusya ve İran'la işbirliğinin önüne geçmeye çalışıyor. Sayın Putin'in çok akıllıca davranması sonucu Astana'da kurulan mekanizmanın ortadan kaldırılmasını veya sekteye uğratılmasını istiyorlar. Bunun olması, Amerika'nın Suriye, Irak, Ortadoğu veya Doğu Akdeniz'deki hedefleri için çok önemli" diye konuştu.

‘21. YÜZYIL ABD'NİN YILI OLACAK ŞEKLİNDE BİR İDDİA ORTAYA ATTILAR, HEDEFLERİ İÇİN GÜLEN VEYA BAŞKA BİR ENSTRÜMANI KULLANABİLİRLER'

Pekin "Batı ve ABD, Türkiye'den faydalanabilmek için Türkiye'yi yanında tutacak her türlü olaydan faydalanabiliyor. Bu Kaşıkçı meselesi, belki de Avrupa'yı Suudilere karşı da etkiledi. Yani çok büyük bir planlama var Ortadoğu'da ve bu planlama bütün o İslam ülkelerini içine alacak planlamaydı. Türkiye, Rusya ve İran'la birlikte hareket ederek Batı'nın bu planlamasını zora sokuyor. Amerikalılar, F-35'leri de bunun için koz olarak kullanıyorlar. İşin ucunda enerji konusu var. Bu planlamalar, Avrupa'nın Rusya'ya muhtaç olmasını da engellemeye yönelik bir planlama. Onun için gerçekten büyük bir oyun oynanıyor. O oyun Suriye, Suudi Arabistan, İran veya Türkiye üzerinde oynanıyor. Bunların hepsi büyük oyunun bir parçası. Küresel seviyede satranç oynayan ABD, Çin ve Rusya'nın bazı alanları kaybetmesi veya kazanmasına etki edecek olaylardan bahsediyoruz. Önce büyük resmi görüp sonra daha küçük olayları anlamlandırmak lazım. 21. Yüzyılın yeniden ABD'nin yüzyılı olacağı iddiasını ortaya attılar, öyle bir iddiaları var; keza Trump'ın da öyle bir iddiası var. Bu hedef için Gülen veya herhangi bir başka bir (enstrüman) kullanılabilir. Gülen önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye etmekte, Türkiye'yi zayıflatmakta kullanıldı. Şimdi de farklı bir şekilde kullanabilirler" diye ekledi.