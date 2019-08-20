Kılıçdaroğu'na suikast için görevlendirilen IŞİD üyesinin örgüte katılma videosu ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenlemekle görevlendirilen IŞİD üyesinin örgüte katıldığı ana ilişkin videoya ulaştı.

Yeni Şafak tarafından ulaşılan görüntülerde, IŞİD'e katılan Oğuzhan Korkmaz, "Müminlerin emiri olan Ebubekir El Bağdadi'ye itaat etmek üzere, hoşuma giden ve gitmeyen kişilerle zorlukta ve kolaylıkta, darlıkta ve bollukta açık bir küfür görmedikçe, başıma tayin edilen emir sahipleri ile tartışmamak üzere itaat edeceğime Allah'ımı şahit tutarak biat ediyorum" ifadelerini kullanıyor.

Yeni Şafak, Kılıçdaroğu'na suikast için görevlendirilen IŞİD üyesinin örgüte katılma videosunu yayınladı https://t.co/Zu23paBvbS pic.twitter.com/G6OgQ9PI74 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 20, 2019

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