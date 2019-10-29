Altun: Ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız

Altun, sürenin dolmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye ile Rusya, YPG'li teröristlerinin güvenli bölgeden çekilmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişlerdi. Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız" ifadelerini kullandı.
Turkey and Russia had set a 150-hour deadline for YPG terrorists to leave the safe zone.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 29, 2019
The time is up.
We will establish, through joint patrols, whether or not the terrorists have actually withdrawn.
Altun'un açıklaması, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt güçleri güvenlik bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtmesinin ardından geldi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)