Altun: Ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YPG'nin Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekilmesi için tanınan 150 saatlik sürenin dolmasının ardından açıklama yaptı. Altun, "Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca Kürt güçlerine Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre bugün 18.00'de doldu.

Altun, sürenin dolmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye ile Rusya, YPG'li teröristlerinin güvenli bölgeden çekilmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişlerdi. Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız" ifadelerini kullandı.

Turkey and Russia had set a 150-hour deadline for YPG terrorists to leave the safe zone.



The time is up.



We will establish, through joint patrols, whether or not the terrorists have actually withdrawn. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 29, 2019

​Altun'un açıklaması, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt güçleri güvenlik bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtmesinin ardından geldi.