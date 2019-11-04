Kayıt
10:31 04 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Üniversitesi

    KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz

    © AA / İbrahim Halil Çekici
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 24
    Abone ol

    Kullandığı KYK kredisini ödeyemeyen üniversite mezunu sayısı 5 milyona ulaştı. Mezunların bir kısmı iş dahi bulamazken, düşük ücretle çalışanların maaşına e-haciz yöntemiyle el konuluyor.

    CHP Milletvekili Levent Gök geçen ay Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi sundu. Önergeye göre KYK borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı, 280 bin üniversite mezunu hakkındaysa yasal işlem başlatıldı.

    Peki, KYK borcu zamanında ödenmediğinde ne oluyor?

    DW Türkçe'den Tunca Öğreten'in haberine göre, öğrenimin sona ermesinin ardından ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu nedenle geciken borcun, alınan kredinin iki ya da üç katına çıktığı oluyor.

    Twitter
    9 ayda 31 bin genç, KYK borçlarının ertelenmesi için başvurdu
    Vergi Dairesi ya da e-Devlet üzerinden borçlar yapılandırılabilse de, taksitler zamanında yatırılmadığında borç ödenmemiş sayılıyor. Bu durumda borç, gecikme zammı eklenerek Vergi Dairesi’ne devrediliyor. Devir işlemi sonrasında da ödenmemesi durumunda ise icra işlemi başlatılıyor.

    CHP’li Gök’ün soru önergesi, KYK borçlarının silinmesinin Meclis gündemine taşınıp taşınmayacağı tartışmasını da gündeme getirdi. Özellikle borçlu yeni mezunları heyecanlandıran gelişmeyi, deneyimli eğitim editörü Şahin Aybek DW Türkçe için değerlendirdi.

    'Borçların silineceğini düşünmek istiyorum'

    "Borçların silineceğini düşünmek istiyorum" diyerek söze başlayan Aybek, Türkiye nüfusunun büyük bölümünü gençlerin oluşturduğunu ve ülkenin geleceğinin gençlerin eğitimine bağlı olduğunu söylüyor.

    Aybek, Türkiye’de gençlerin iyi eğitimli, özgüvenli, hoşgörülü, kültürlü ve özgür bireyler olabilmeleri için bu borçların silinmesi gerektiğine de vurgu yapıyor.

    Bağımsız Sağlık-Sen, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik verilerini baz alarak yıl başında bir rapor hazırlamıştı.

    Rapora göre Türkiye’de dört milyona ulaşan ve sayıları her geçen gün artan işsizlerin yüzde 25’i yükseköğretim mezunlarından oluşuyor.

    Yeni mezunlara göre KYK borçlarının ödenememesindeki en büyük etken işsizlik ya da düşük ücretle çalışma.

    ‘Vergi Dairesi maaşıma el koydu’

    Bir haber sitesinde editör olarak çalışan, 30 yaşındaki H.S. de onlardan biri. 2007’de kullandığı 11 bin liralık KYK kredisini hâlâ ödeyememiş. Borç, faizlerle birlikte 17 bin lira olmuş. KYK dışında herhangi bir borcu olmadığını söyleyen genç kadın, nedenini ise şöyle açıklıyor:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Bazı öğrencilerimiz illa burs diyor, evladım illa da burs yok
    "Mezun olduktan sonra uzun süre iş aradım. Sonrasında bulduğum işlerdeyse hep düşük ücretle çalıştırıldım. Üç kuruş para kazanıp, kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışırken KYK kredisini nasıl ödeyebilirdim ki?”

    H.S., iki yıl önce KYK borcu nedeniyle e-haciz yöntemiyle maaş hesabına bloke konduğunu da anlatıyor. Maaşını çekmek için banka kartını ATM’ye yerleştiren genç kadın, hesabının bloke olduğunu görüyor. KYK borçları Vergi Dairesi’ne devrolduğundan, soluğu kurumda alıyor. Hesabındaki blokajı kaldırmak için ise kendisine iki seçenek sunuluyor:

    "Ya borcunuzun tamamını ödeyeceksiniz ya da hesabınızdaki tutardan feragat ettiğinize dair belge imzalayacaksınız. O meblağ toplam borcunuzdan düşecek.” H.S., borcun tamamını ödeyemediği için o gün maaşından vazgeçmek zorunda kalıyor.

    'Maaşımı sanal kredi kartıma aktarıyorum, Vergi Dairesi el koyamıyor'

    H.S., aynı şeyin başına gelmemesi için kendince bir yöntem de geliştirmiş: “Maaşımı hesabımda tutmuyorum. Para gelir gelmez sanal kredi kartıma aktarıyorum çünkü Vergi Dairesi oradaki paraya el koyamıyor.”

    Twitter
    KYK borçları meclis gündeminde: Yeni mezunların banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması beklenmektedir
    Eğitim editörü Aybek, üniversite mezunlarının işsizliğe terk edilmelerine dair, “Ana sorunu çözemedikçe gençlerin iş bulmasını da sağlayamazsınız, onların hayatını kolaylaştıracak adımlar da atamazsınız” diyor.

    "Herkesin ailesi varlıklı olmuyor. Okul masraflarımı karşılamak için çektiğim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borcumu ödeyemedim. Borç nedeniyle hayata başlamış gibi hissedemiyorum" diyor 24 yaşındaki İlkay Ateş.

    İstanbul, Kartal’da yaşayan Ateş, Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başladığı 2014 yılında KYK’dan 7 bin liralık kredi çekmiş. Ancak ikinci yılda maddi yetersizlikler nedeniyle öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalmış. Şimdilerdeyse bir mağazada tezgahtarlık yapıyor.

    Ateş, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “12 taksitle borcu geri ödemem gerekiyordu ama ödeyemedim. Bir yıldır da faiz işliyor. Babam emekli. Bense kredi borcumu ödeyebilecek kadar para kazanmıyorum. Evet, şu an bir işim var fakat bu borç nedeniyle sürekli bir yükle yaşamak zorundayım."

    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Levent Gök, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, DW Türkçe, CHP, yurt, Haciz, Üniversite, İşsizlik, Ekonomi, Türkiye, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Tunca Öğreten
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mersin Narenciye Festivalinde Rusya Dans Ekibinin gösterimi yoğun ilgi gördü
    Mersin Narenciye Festivali'nde Rusya Dans Ekibi'nin gösterimi yoğun ilgi gördü
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet