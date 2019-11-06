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17:50 06 Kasım 2019
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    İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Siyasi bir mecra oluşturmak istiyor, ben işime bakarım

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin olarak "Hiç değerli bir beyan değil. Cevap verilecek bir pozisyonda da değil. Tümüyle siyasi bir mecra oluşturmak istiyor. Ben, belediye başkanıyım, işime bakarım” ifadelerini kullandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 istasyondan oluşacak, 24.5 kilometre uzunluğundaki Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı tünel tamamlanma töreninde konuştu.

    Tek yönde 70 bin kişiye hizmet verecek olan hattın toplu taşımada büyük fayda sağlayacağını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

    Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattımız var. Bir de Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımız var. Bu hattımız saatte, tek yönde 70 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Toplu taşımada büyük fayda sağlayacak bu hattımız. Ancak Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattında ne yazık ki biraz daha zaman ihtiyaç var. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımız ise inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmete açacağımız bir hat. Ancak ikinci kısım olarak gösterebileceğimiz Kabataş – Beşiktaş – Mecidiyeköy hattı ise özellikle buradaki kazı çalışmalarında karşılaşılan tarihsel bulgulardan dolayı biraz daha fazla zamanımızı alıyor."

    'İnanın hiç önemsemiyorum'

    İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Türkiye’nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarının hapse atılmasını savunmak doğruysa, ben milletimden ve İmamoğlu’ndan özür dilerim” sözlerini anımsatan gazetecilere şunları kaydetti:

    İnanın ilgilenmiyorum yani. Başka konulara geçelim. Hiç değerli bir beyan da değil. Cevap verilecek bir pozisyonda da değil. Tümüyle siyasi bir mecra oluşturmak istiyor. Ben, belediye başkanıyım, işime bakarım. Bu memleketin bütün sorunlarıyla, bir vatandaş duyarlılığıyla ilgileniyorum. İnanın hiç önemsemiyorum."

    Eminönü’ndeki balık ekmek tekneleri ile ilgili yeni bir tahliye kararı çıkarıldığını anımsatan gazetecilerin “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorusuna da İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

    İstanbul’un muhtelif yerlerinde bazı alanları tahsis etme, ihaleyle verme gibi birtakım usulleri var. Bunlar, kalıcı mülk değil. Birinin babadan oğula geçmesi muhtemel bir alan değil. Bu tür yerlerde ihale yapılmış, ihale alınmış, arkadaşlar orada sürelerini doldurmuş hatta iki yıla yakın süre de uzatılmış. Ki bu, Sayıştay raporlarında da belediyeyi suçlayan ve zimmet doğuran bir işlem. Dolayısıyla biz orayı da önemsiyoruz. Yani orada nitelikli, gerçekten hijyenik, insanlara hizmet etmekte duruşu olan bir yer olması lazım. Bu konuda bizim iştiraklerimiz var. BELTUR gibi çok nitelikli, geçmişten bugüne işler yapan. Bu konuda arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bize sunacaklar en doğru kararı orada vereceğiz."

    'Süreci yakından takip ediyorum'

    Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta meydana gelen kazayı hatırlatan gazetecilerin, “Kazanın olduğu gün şoförün görüntüyü bozduğu görülüyor. Siz bu görüntüleri izlediniz mi? Bu görüntülerin bozulmasını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna ise İmamoğlu, “Görüntüleri ben de izledim. Yakından takip ediyorum. Hayata gözlerini yuman hemşerilerimizin yakınlarını da ziyarete gideceğim. Ailesine baş sağlığı dileyeceğim cenazesine arkadaşlarım katıldılar. Allah’tan rahmet diliyorum. Bir şoförün yarattığı bir şiddetten, öfkeden dolayı bu duruma gelindi. Buna başta biz olmak üzere, mesleki zincirde, halkada kimler varsa azami dikkatle, azami denetim mekanizmasını güçlendirmeyle bakmalı ki biz böyle bir süreci zaten başlattık. Ve daha sıkı denetimi daha üst seviyede psikoteknik eğitimlerin verildiği ve hassas davrandığımız ve açık söyleyeyim asla affetmeyeceğimiz bir usulü devreye koyduk” yanıtını verdi. 

    'Tekelleşmeye karşı duruşumuz net'

    Gazetecilerin halk otobüslerinde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorması üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

    Bazı konularda orta ve uzun vadede kararlar alınabilir. Geleceğini de çalışıyoruz, ki bu yılın sonunda geniş bir ulaşım çalıştayı yapacağız. Burada bütün sektörleri ve ulaşımın bütün paydaşlarını da masaya yatıracağız. Ancak böyle bir halk otobüslerini kaldırma kararımız olmadığı gibi şu kararımız var: Kendi içinde tekelleşmeye karşı duruşumuz net. Bu kural olarak var fakat süreç içerisinde farklı usullerle –bu artık sahada konuşuluyor- bir kişiye ait 60-70 otobüs vesaire… Böyle bir şeye asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Burası mesleki olarak korunabilir ama ticari bir mekanizmaya, tekelleşmesine fırsat tanımayacağımız bir alan olacak. Orada bizim kuruluşlarımız var. İETT, Otobüs A.Ş.’miz var."

    Etiketler:
    Belediye Başkanı, ahmak, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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