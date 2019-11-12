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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump - G20

    Altun: Erdoğan-Trump görüşmesi en kritik toplantılardan biri

    Türkiye Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik toplantılarından biri olacağını söyledi. Altun, S-400'ler konusunda ise, "İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum" dedi.

    İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

    Altun, Türkiye açısından görüşmede ajandada öne çıkan başlıkları anlatırken, "İki ülke ilişkilerinde çözülmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Bu konularda ilerleme kaydedilmemesi ve son iki yılda başka meselelerin de ortaya çıkmış olması, iki liderin kapsamlı değerlendirme ve tespitlerde bulunmasını gerektirmektedir" dedi.

    'S-400 görüşümüzü dile getirdik'

    NTV'nin aktardığına göre, S-400’ler konusunda ABD’den gelen açıklamaları değerlendiren Altun, "Bu konudaki görüşümüzü birçok kez dile getirdik” derken, Türkiye’nin bir hava ve füze savunma sistemine acilen ihtiyacı olduğunu bu konunun ilişkilerde zorluk çıkarmasını önlemek için potansiyel her çözümün ABD’ye sunulduğunu söyledi.

    Altun, "Bu sistemin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilirliği konusunda bir endişe vardı ve bu konuyu bazı teknik görüşmeler yoluyla ele alma isteğimizi dile getirdik. İkincisi, neden Patriot sistemlerini almadığımızla ilgili sorular vardı. Aslında, onları da satın almaya çalıştık ancak satış koşulları, özellikle teknoloji transferi gibi şartlarımızı yerine getirmiyordu. Ülkemizin jeopolitiği, birden fazla hava ve füze savunma sistemini gerektirmektedir. Ayrıca, Patriot sistemleri satın alabileceğimizi söylediğimizde, ABD S-400 sistemini satın almama şartını ekledi” diye konuştu.

    'F-35'in kabiliyeti bizi de ilgilendiriyor'

    S-400’ün F-35’ler üzerinde risk olup olmadığı konusunda Türkiye’nin ortak bir teknik çalışma grubu önerdiğini de anımsatan Altun, Türkiye’nin F-35 projesinin ortağı olduğuna değindi. Altun, bu savaş uçağının kabiliyetlerine gelebilecek potansiyel bir zararın, ABD’yi olduğu kadar Türkiye’yi de ilgilendirdiğini vurguladı.

    Altun, "Ziyaretimiz sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın bu konuda dürüst bir görüşme gerçekleştireceklerinden eminim. İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum” dedi.

    Türkiye’nin F-35 programının dışında tutulmasının gerek programa, gerekse Türkiye-ABD savunma sanayisi ortaklığına yardımcı olmayacağının altını çizen Altun, ABD’den gelecek olası yaptırımlar konusunda da "Böyle bir hareket tarzından, çok çeşitli konulardaki Türkiye-ABD işbirliğini yok etmeye kararlı olanlar dışında hiç kimse kazançlı çıkmayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

    Altun, Türkiye-ABD ortaklığının önemini anlamak için herkesin serinkanlı davranması ve daha uzun vadeli bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini dile getirdi.

    ABD ile Suriye'de varılan mutabakat

    Altun, ABD ile Suriye’de varılan mutabakat ve bundan sonrasına ilişkin Türkiye’nin beklentilerini yorumlarken de her iki ülke ile varılan anlaşmaların Türkiye’nin bölgeyi terörden arındırma hedefine ulaşması anlamında önem taşıdığını söyledi. Buna karşın YPG’nin bölgede faaliyetini sürdürdüğüne değinen Altun, Türkiye’nin bu örgütten gelebilecek saldırı ve provakasyonlara cevap vermekten geri durmayacağını anlattı.

    Trump’ın Suriye’deki petrol sahalarının korunacağı yönündeki mesajlarına da değinen Altun, "ABD’nin petrol sahalarını koruma ve gelirlerini YPG’ye aktarma kararı, uzun vadeli istikrarı ve bu bölgedeki farklı etnik ve dini grupların bir arada bulunmasını riske atmaktadır. Bu konunun detayları, Türkiye ve ABD Başkanları tarafından görüşülecektir” ifadesini kullandı.

    'Türk kamuoyu öfkeli'

    Altun, Türkiye açısından ziyaret bağlamında bir diğer gündem maddesinin de FETÖ olduğunu belirtirken, "ABD, 2016’da gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bu cephede anlamlı bir aksiyon almamıştır. Türk kamuoyu bu konuda öfkelidir ve Türkiye sokaklarında insanlarla konuşursanız bunu hissedebilirsiniz" diye konuştu.

    Altun, Türkiye’nin bu konuda müttefikinden destek beklediğini sözlerine ekledi.

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