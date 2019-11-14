Erdoğan Beyaz Saray'da izlettiği videoyu anlattı: Trump bayağı etkilendi

ABD ziyareti dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Trump ve görüşmeye katılan senatörlere gösterdiğini söyledi.
"Görüşmede izlettiğiniz videodan yola çıkarak bir soru soracağım. Bir de masada Türkiye’nin terörle mücadelesini anlatan bir kitapçık gördük. O videoyu izledikten ve kitapçığa baktıktan sonra nasıl bir tepki verdiler, bunu merak ediyoruz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:
'Türkiye Kürtlere karşıymış' gibi bakıyorlar'
'Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz'
Biz Güneydoğu başta olmak üzere bölgelerin şehircilik anlayışını değiştirdik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla buraya bizim iktidar dönemimizde yapılan yatırımı, geçmişten bugüne hiçbir hükümet yapmamıştır. Örneğin Diyarbakır’ın hali bundan 15-20 sene önce neydi, bizim dönemizde ne oldu? Özellikle terör örgütünü def ettikten sonra yaptıklarımızla aynı şekilde Şırnak nereden nereye geldi. Van’a bizim iktidarımız döneminde yapılan yatırım bedeli 26 milyar liradır. TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlarla bütün buraların havasını, çehresini değiştirdik. Kendilerine de söyledim; “Bir gezin oraları. Kürtlere yönelik olumsuz bir yaklaşım var mı yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına ‘bunlar Kürt’ diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz.”
Altun,videoyu paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın izelttiği videoyu paylaştı.
Here is the video that was shown to President Trump and US senators by President Erdogan yesterday during their meeting at the White House.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 14, 2019
The video details the massacres committed by the terrorist code named Mazloum Kobane. pic.twitter.com/KFexW9hvMy
Cumhuriyetçi kaynak: Gerçeküstü ve düz propaganda
Öte yandan, videoyla ilgili paylaşımda bulunan CNN’nin muhabiri Ryan Browne, şunları söyledi:
“Cumhuriyetçi kaynak, ilk başta Axios tarafından bildirilen ve Erdoğan’ın gösterdiği videoyu, ‘gerçeküstü’ ve ‘düpedüz propaganda’ olarak nitelendirdi.”
The Republican source called Erdogan’s video, which was first reported by Axios, “surreal” and “straight propaganda.” https://t.co/YvXxnscc3r— Ryan Browne (@rabrowne75) November 14, 2019
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