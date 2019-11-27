Turkuvaz Medya'dan Şaban Vatan'a dava

Turkuvaz Medya Grubu, kızı Rabia Naz'ın ölümünde gizlenen bilgilerin ve korunan kişilerin olduğunu öne süren Şaban Vatan'ın, Müge Anlı'nın ekibinin cinayeti araştırmak için Eynesil'e geldiğini iddia etmesi üzerine Vatan'a dava açtı.

Baba Şaban Vatan, Yurt gazetesine verdiği röportajda, ATV’de program yapan Müge Anlı ve ekibinin kendisine "Şaban Ağabey, biz bu olayı çözdük" dediğini söylemişti.

Rabiz Naz'ın babası Şaban Vatan'dan 'Müge Anlı' açıklaması: Önce 'Cinayeti çözdük' dediler. Sonra ATV'nin en üstünden telefon gelmiş. Müge hanım da itiraf etti 'Biz baskıya maruz kaldık' dedi. pic.twitter.com/DWLuGxKIyd — Notkon (@notkoncom) 26 ноября 2019 г.

Vatan, "Sonra bir telefon geldi. Görüştüğüm kişinin yüzü asıktı, ne olduysa apar topar geri döndüler. Müge Anlı bana, biz baskıya maruz kaldık. ATV’nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz açıklaması yaptı” ifadesini kullanmıştı.

'ATV için 25, Müge Anlı için 25 bin lira'

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Turkuvaz Medya Grubu böyle bir görüşmenin olmadığını belirterek mahkemeye başvurdu.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan'ın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve ATV’yi hedef alan yalan ifadelerine karşı Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Servisi harekete geçti. https://t.co/7wmo4veNw8 — Sabah Gazetesi (@Sabah) 26 ноября 2019 г.

​Turkuvaz Medya, Yurt gazetesine yönelik ATV için 25 bin, Müge Anlı için 25 bin olmak üzere toplam 50 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Ayrıca Müge Anlı adına baba Vatan için 1 liralık manevi tazminat davası açıldı.