Ahmet Hakan: Adil Öksüz denilen adamı kıskıvrak yakalamamışsanız kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayın

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" açıklamasının ardından kaleme aldığı yazısında "Sayın yetkililerimiz, lütfen şu Adil Öksüz denilen adamı kıskıvrak yakalamamışsanız kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayın, sinirlerimiz fena halde bozuluyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programında "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

'Sinirlerimizi hoplatan Adil Öksüz acıklamaları' başlıklı bugünkü yazısında konuya değinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Adil Öksüz’ü yakalamadan yaptığınız her türlü Adil Öksüz açıklamasını işittiğimizde aklımıza sadece ve sadece bu adamın 15 Temmuz günü ele geçirildiği halde yağ gibi kayıp gitmesi geliyor" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Sayın yetkililerimiz!

Sizlerden çok rica ediyorum, hatta istirham ediyorum.

Lütfen şu Adil Öksüz denilen adamı kıskıvrak yakalamamışsanız...

Yani...

'Şu anda elimizde! Yakaladık! Kodese tıktık! Hesap vermeye başladı!' falan diyecek durumda değilseniz.

Adil Öksüz hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayın.

Çünkü Adil Öksüz’ü yakalamadan yaptığınız her türlü Adil Öksüz açıklamasını işittiğimizde...

Aklımıza sadece ve sadece bu adamın 15 Temmuz günü ele geçirildiği halde yağ gibi kayıp gitmesi geliyor.

Ve sinirlerimiz fena halde bozuluyor."