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    Türkiye - NATO - Bayrak

    Altun: NATO ideallerine ve devam etmekte olan misyonlarına inanıyoruz

    © AFP 2019 / BENOIT DOPPAGNE
    Türkiye
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    Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye - NATO ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NATO ideallerine ve devam etmekte olan misyonlarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda NATO - Türkiye ilişkilerine değindi. 

    Paylaşımlarını İngilizce dilinde yapan Altun, Türkiye'nin NATO'da 'kritik roller üstlendiğini' söyledi ve "Türkiye’nin NATO’ya uzun süredir ve derinden sürdürdüğü bağlılık, Avrupa’yı korumuş ve ortak güvenliğimizi geliştirmiştir" ifadelerini kullandı. 

    Altun'un açıklamaları şu şekilde:

    "Türkiye 70 yıla yakındır Batı için vazgeçilmez bir müttefik olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Türkiye 1952 yılında NATO’ya katılmış ve İttifakın güvenliği adına on yıllardır dünyada birçok kritik misyonda görev almıştır.

    NATO’nun kuruluş amacı, İkinci Dünya Savaşı sonrası zayıflayan özgür Avrupa ülkelerini, Sovyetler Birliği’nden korumaktı. Daha genel anlamda ise NATO, komünizmin yayılmasını önlemek üzere hareket etmiştir. Bu iki hedefin de gerçekleştirilmesi noktasında Türkiye hayati bir rol oynamıştır.

    NATO üyelerinin güvenliği, Doğu ile Batı arasındaki köprünün yanı sıra Karadeniz’e giden yolların kontrol altına alınmasıyla da yakından bağlantılıdır. Türkiye’nin Batı’nın tarafında yer alması, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır.

    'Türkiye komünizm akımını kontrol altına almak adına çok büyük katkılarda bulundu'

    Soğuk Savaş’ın Kore’deki ilk “sıcak savaşı” sırasında Türkiye komünizm akımını kontrol altına almak adına çok büyük katkılarda bulundu. Türkiye, Avrupa ülkelerinin gönderdiğinden katbekat sayıda birlik gönderdi ve üç bin kadar askeri bu uğurda hayatını kaybetti ya da yaralandı.

    Türkiye Soğuk Savaş’ın ardından da NATO’da güçlü bir rol oynamaya devam etti. İttifak, Bosna’daki soykırımı sona erdirmek için müdahale ettiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerleri de bu misyonda yer aldı. Türkiye’nin Bosna ile olan derin kültürel ve tarihi ilişkileri de bu misyonun başarılı olmasını sağladı.

    11 Eylül’deki terör saldırılarının ardından Türkiye, terörle mücadelede hayati bir müttefik oldu. Türkiye, el-Kaide’yi barındıran Afganistan’daki Taliban rejimini devirmek amacıyla gerçekleştirilen NATO operasyonuna yine birliklerini gönderdi. Terör karşı uluslararası dayanışma bu bağlamda yol gösteren ilkemiz oldu.

    Tıpkı Bosna örneğinde olduğu gibi Türkiye Afganistan’ın istikrara kavuşturulması hususunda da kritik bir rol oynadı. Türkiye, Afganistan’ın yeniden inşa edilmesi için NATO öncülüğünde yürütülen Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) ilk komutanlığı görevini üstlendi. Barış inşa etme kapasitemiz ve buna bağlılığımız Afganistan’da tamamen gözler önündeydi.

    El-Kaide’nin 11 Eylül sonrası estirdiği terör dalgasının ilk kurbanlarından biri Türkiye oldu. Teröristler 2003 yılının Kasım ayında İstanbul’daki Neve Şalom Sinagogu’na saldırı düzenledi. Türkiye, Yahudi vatandaşlarıyla dayanışma içerisine girdi ve hasar görmüş yapının bir an önce yeniden inşa edilmesini sağladı.

    'Türkiye NATO ittifakının hayati bir parçası olmaya devam ediyor'

    Türkiye NATO ittifakının hayati bir parçası olmaya devam ediyor. Türkiye’nin coğrafyası değişmediği gibi Balkanlardan Orta Asya’ya kadar kültürel ilişkilerimizi derinleştirdik. Coğrafyamıza, kültürümüze ve ortak güvenliğe duyduğumuz bağlılığımız da değişmeyecektir.

    Türkiye NATO’daki en büyük ikinci orduya sahip ülkedir. Türkiye, savunma konusunda her yıl, Fransa ve Almanya gibi büyük güçlere kıyasla daha fazla harcama yapmaktadır. Aynı zamanda NATO’nun, savunma harcaması konusunda üye ülkelere yönelik GSYH’nin yüzde 2’si hedefine yaklaşan birkaç ülkeden biri Türkiye’dir.

    Türkiye’nin NATO’ya uzun süredir ve derinden sürdürdüğü bağlılık, Avrupa’yı korumuş ve ortak güvenliğimizi geliştirmiştir. NATO ideallerine ve devam etmekte olan misyonlarına inanıyoruz; aynı zamanda örgütün, ortak güvenliğimiz ve geleceğimiz açısından oynadığı rolün sağlam bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini de savunuyoruz."

    Etiketler:
    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, NATO
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