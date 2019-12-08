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20:46 08 Aralık 2019
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    TBMM Genel Kurulu

    TBMM'nin bütçe maratonu yarın başlıyor

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    TBMM'de, 12 gün sürecek 2020 bütçe görüşmeleri yarın başlıyor. Partiler, milletvekillerine bütçe maratonunda Genel Kurul'da bulunmaları için çağrı yaptı.

    TBMM Genel Kurulu, yarından itibaren aralıksız 12 gün sürecek 2020 yılı bütçe mesaisine başlayacak.

    Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yarın yapılacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

    Sekiz turda ele alınacak

    Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler sekiz turda ele alınacak.

    Genel Kurul'da salı günü TBMM; çarşamba günü Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı; perşembe günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; cuma günü Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; cumartesi Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve pazar günü de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

    Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak. 

    Sistemin ilk bütçesi

    © AA /
    2020 bütçesini değerlendiren CHP'li Altay: Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam
    2020 bütçesi; aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hazırlanan ilk bütçe olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 bütçesinin sunuş konuşmasını yapacak. 2020 bütçesinin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerde siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Gruplar adına konuşmalar sandalye sayısı en az olan partiden başlayacak.

    İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, MHP Grubu adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, HDP grubu adına eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti grubu adına Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan konuşacak.

    Partilerden vekillere çağrı

    AK Parti, bütçe görüşmelerinin aralıksız devam edeceğini belirterek milletvekillerinden resmi ve özel programlarını TBMM Genel Kurulu'nda olacak şekilde yapmalarını istedi.

    CHP Grup Başkanlığı, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin yapılacağı günlerde bütün milletvekillerinden Genel Kurul'da bulunmalarını istedi.

    MHP ve İYİ Parti de vekillerine benzer bir çağrı yaptı.

    Etiketler:
    HDP, İYİ Parti, MHP, CHP, AK Parti, Bütçe görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu, TBMM
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