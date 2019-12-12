Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde

Türkiye'ye dönüş hazırlığı içinde bulunan firari iş adamı Cem Uzan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı ajanlıkla suçladı. Uzan, bu iki isme "Yargılanacaksınız" diye seslendi.