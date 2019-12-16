Demirtaş: Katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı bir dönemde tahliye talep etmiyorum

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahahattin Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin açılan davada yaptığı savunmada, "Katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı bir dönemde ben tahliye talep etmiyorum" ifadesini kullandı.

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yargılandığı davaya ilişkin mahkemeye SEGBİS'le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katıldı.

Kendisine ve arkadaşlarına yapılan hukuksuzlukları anlatan Demirtaş, "Bunları tarihe not düşmek için SEGBİS’e çıkmayı kabul ettim" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Demirtaş, duruşmada yaptığı savunmada, "Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hâkimler kaldırmayacaktır” diyerek yargılamanın siyasi olduğunu savundu.

'Siyaset eliyle ve yargı aracılığıyla kumpas kuruldu'

Demirtaş, "Ben şu anda iktidarın açık talimatları ve yönlendirmeleri nedeniyle cezaevinde tutulan bir siyasi rehineyim. Benimle ve arkadaşlarımla ilgili yürütülen yargı adı altındaki faaliyetlerin hiçbiri hukuki ve kanuni değildir. Bize karşı siyaset eliyle ve yargı aracılığıyla aleni bir kumpas kurulmuştur. Bu tutuklama kararı da kumpasın bir devamıdır" dedi.



Demirtaş şöyle devam etti: “Bize bu kumpasları kuranların bağımsız yargı önünde hesap vereceğinden kuşku duymuyorum. Yürütme gücünün Anayasa’ya aykırı şekilde pervasızca kullanılması nedeniyle hakkımızda açılmış soruşturmalar birer kumpas belgesi olarak ileride yargı konusu olacaktır.”

'Bu ülkede her zaman hukuka inanan hakimlerin var olduğuna hem inandım'

SEGBİS’e çıkmayı neden kabul ettiğini açıklayan Demirtaş, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben sadece bunları tarihe not düşmek için SEGBİS’e çıkmayı kabul ettim. Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hakimler kaldırmayacaktır. Ancak ben bu ülkede her zaman hukuka inanan hakimlerin var olduğuna hem inandım, hem tanık oldum. Burada o günlerin yani hukukun üstünlüğünün hakim olacağı zamanları sabırla bekliyor ve mücadelemi sürdürüyorum. Hukukun ayaklar altına alındığı seçilmişlerin cezaevine atıldığı, katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı bir dönemde ben tahliye talep etmiyorum. Diyeceklerim bundan ibaret."