Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Maşallah açık ara gidiyorsunuz, Kocaelispor bu sene işi götürüyor, tebrik ediyorum. Buradan Körfez ilçemizin, gerekse Hereke’nin tüm hanelerindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Nasıl oldu da bugün buradayız? Malum bugün hakikaten Türkiye kendi otomobilini hamd olsun dünyaya takdim etti. Bilişim Vadisi’nde bugün törenimizi yaptık.

- 108 metre kare halıyı teslim ettiler. Bunu el işleriyle dokuyanlar kimlerdi. Herekeli hanım kardeşlerimdi. Kendilerini misafir ettim geldiler Külliye'de beraber olduk. Kendilerine teşekkür ettim.

- Bugün bir taraftan Suv denilen otomobilimizin tanıtımını yaptık burada da sizinleyiz. Buradan fabrikaya geçeceğim.

- Gençler şunu unutmayın. "Aşk ile koşan yorulmaz." Onun için durmak yok yola devam diyeceğiz.

- 31 Mart seçimlerinde %56 ile vermiş olduğunuz destek sebebiyle Kocaeli kardeşlerimize şükran sunuyorum.

- Siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için çalışmalaya, üretmeye ve taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündemine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla uğraşacak tek bir saniyemiz yok. Milletimizin 2023, 2053, ve 2071 vizyonuzla buluşturmak için çalışıyoruz. Ülkemize yeni eserler kazandırmanın mücadelesindeyiz. Bu uğurda bize destek verecek herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Vizyonsuzların bizi engellemisine fırsat vermeyeceğiz.

- Ülkeye ve millete hizmet her şeyden önce görev meselesidir. Çalışmaktan üretmekten millete hizmet etmek istemeyen siyasetçiler bin türlü bahane üretirler. Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek bir yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle "CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir." Yasakları kaldırmak istersiniz karşısınızda bunları bulursunuz. Türk otomobili projemizi kötülemek için seferberlik ilan ettiler. Biz bunlara rağmen o köprüleri yaptık. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizde yapıyorlar. Hiç bir bilimsel mantıklı açıklaması olmadan projeyi bozmaya yapıyorlar. Aynı şeyi Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de gösterdiler.

- Daha aracı bile görmeden kimizi zaman aynasını, motorunu bahane ederek içindeki kin ve nefreti gösterdiler. Devrim otomobiline karşı çıktınız bu da Devrim otomobilidir bilesiniz. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır.

- 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için de söylediler.

- İnsan kıymeti anlsaydı SSK başında olduğu zaman insana değer verirdi. SSK'yı batıran bu değil miydi? Bunların yandaşı medya hiçbir zaman bunları sorgulamadı.

- Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur.