Perinçek: Değerli arkadaşımız Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesi demire demirin cevabıdır

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın 11. Olağan Soner Polat Kurultayı, Genel Başkan Doğru Perinçek'in katılımıyla Kültürpark'ta gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Perinçek, dünyada dengelerin değiştiğini, ekonomide artık Yeni Asya ülkelerinin söz sahibi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Özlemlerimizin gündeme geleceği bir döneme giriyoruz'

"Artık Yeni Asya çağı, yeni bir uygarlık. Emperyalizmin, kapitalizmin, insan ile doğa arasındaki ilişkilerin berbat edildiği, insanlar arasındaki ilişkilere, zulüm, haksızlık getirdiği dönemin artık arkada kalmaya başladığını görüyoruz. Asya çağı, daha toplumcu, daha hümanist ve daha özgür bir çağ. Özlemlerimizin gündeme geleceği bir döneme giriyoruz.

Önümüzde çelik irade var, kararlılıklar, ısrarlar var. Çağ değişiklikleri öyle kolay olmuyor. Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman İzmir, Doğu Akdeniz'in kıyısında. Suların ısındığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail eksenli tehditler, namlular İzmir'imize dönmüş. Antalya, İskenderun'a dönmüş. Karşıda ABD ve İsrail gibi büyük devletler var. Akdeniz kıyılarına düşmanlarımız bakıp duruyor. Böyle bir döneme giriyoruz.

Bu dönemlerden Türk milletinin nasıl çıktığını biliyoruz. Biz demircilerin milletiyiz. Bize tarihte 'Demirciler' adını takmışlar. Türk tarihi atın ve demirin tarihi. O nedenle önümüzdeki dönemde demirci Türk milletinin dönemi olacak. Bizim en büyük en son demircimiz Mustafa Kemal Atatürk. Onun programı şimdi Türkiye'nin önüne ışık tutuyor."

'Kasımı bütün bölge halklarının ve insanlığın şehidi'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili de konuşan Perinçek, şunları söyledi:

"4 gün önce İran devleti ve milletinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Komutanı, değerli candaşımız, arkadaşımız Kasım Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesi, demire demirin cevabıdır. Karşılıklı demirler, karşılıklı çelikler. Bizim şehidimiz Kasım Süleymani, aynı zamanda insanlığın, Batı Asya'nın, İran'ın şehidi. Can dostumuz İran ve Türk milleti ile bütün bölge haklarının ve insanlığın şehidi. Ateşe, ateşle cevap. Amerika o cevabı almıştır. Hem de bütün Batı Asya'dan almıştır ve alacaktır. Kasım Süleymani'yi, Amerika başkanının emriyle o terör eylemi ile şehit eden Amerika, o cevabı da alacak. Kasım Süleymani'yi saygı ile buradan anıyoruz ve İran milletine İzmir Kurultayı'nda selamlarımızı gönderiyoruz.

Libya'da durum aynı. Burada da bir insanlık cepheli oluştu. Bir tarafta Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler var. Onun karşısında da Libya milletinin birliğini temsil eden ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dostu olan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da yasal olarak kabul edilen yönetim var. Orada insanlık ile Amerika emperyalizmi arasında bir mücadele var. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki karşılıklı iddialaşmanın tarafı olan bir cephe var. Yalnız Libya'da değil Kırım, Azerbaycan, Karabağ, Ege, Suriye'nin kuzeyinden, Karadeniz'den Umman Denizi'ne bir cephe oluştu. Bu cephede tek tek durumları ele almak yanıltıcı."

Perinçek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu tek cepheyi anlaması, kavraması ve bu tek cephede tutarlı, bütünlüklü siyasetler izlemesi geleceğimiz bakımından son derece önemli. Piyonlarını üzerimize süren Amerika. Hedef belli, tehdidin kaynağı belli. Burada Türk milletinin, Türk devletinin kafasını karıştıran, geçmişten kalan, 2014 yılından önce kalan bir takım tortular var. Bizim partimizde de var" dedi.

'CHP'nin iktidar olma şansı yok'

Perinçek, konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bir kuvvet var; CHP eksenli. Bunlar kötümserlikten, karamsarlıktan başka negatiflikten başka muhaliflikte başka bir şey yaymıyorlar. Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiaları yok, olmaz da. Amerika ordusu gelir, o meşhur 'Millennium Challenge 2002' tatbikatındaki senaryoya göre Ankara'yı ele geçirir. O zaman CHP, yeni parti, onlarla birlikte olan HDP, onun kuyruğuna katılan SP. Onları getirir, Irak'ta olduğu gibi koltuklara oturtur. Öyle bir senaryonun gerçekçi olan hiçbir tarafı yok. İktidar olma şansı yok. Türk milleti onlara geçit vermedi ve vermeyecek. Hayalleri bıraksınlar, akıllarını başlarına toplasınlar. CHP önderli merkezli Amerikan projeleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye yenilecek, Karadeniz'de yenilecek. Güneydoğu'da, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yenilecek. Bu cephelerde Amerika kazanacak. Bu beyefendileri getirip Ankara'da koltuklara oturtacak. Bu hayal bile değil. Böyle bir senaryo yok" diye konuştu.

Kurultayda daha sonra seçime geçildi. Mevcut İl Başkanı Rifat Mutlu'nun yeniden aday olduğu kurultay, delegelerin oy kullanması ile son buldu.