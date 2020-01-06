Son 1 rakamla 20 milyon TL'yi kaçırdı, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diye yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asgari ücretle çalışan Esat Şahan, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' olduğu gerekçesiyle yaktı. Şahan, "Bileti sorgulattığımda son 1 rakam ile 20 milyon TL'yi kaçırdığımı gördüm. Çeyrek bilet olan biletime 20 bin TL vurdu. Haram para olduğu için bilete dokunmadım, paraya çevirmedim" dedi.

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye 4'e bölünürken, kazananlardan biri İnegöl'den çıktı.

İnegöl'de 20 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanan talihli merak edilirken, inegolonline.com'un haberine göre, 1 rakamla büyük ikramiyeyi kaçırıp 20 bin TL kazanan Esat Şahan isimli mobilya işçisi vatandaş, Milli Piyango 'haram' diyerek bileti yaktı.

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye '1358490' numaralı çeyrek bilete çıkarken, Şahan’ın 1 numarası farklı '1358430' numaralı çeyrek biletine ise 20 bin TL çıktı.

'1 maaş ikramiye vereceğiz'

Bileti sorgulattığında 20 bin TL para kazandığını ifade eden 37 yaşındaki Şahan, "Alışveriş merkezine çay içmeye gittim. Hesabı ödemeye gittiğimde oradaki bayan bilet uzattı, 'bilet alır mısınız' diye. Ben de çocuğumun ısrarına dayanamayarak bilet satın aldım. Bileti sorgulattığımda son bir rakam ile 20 milyon TL’yi kaçırdığımı gördüm. Çeyrek bilet olan biletime 20 bin TL vurdu. Haram para olduğu için bilete dokunmadım, paraya çevirmedim. Piyango bileti alanlara almamalarını tavsiye ederim, haramı evlerine sokmasınlar” dedi.

Şahan’ın patronuda bu paranın kendisine hayır getirmeyeceğini ifade ederek, "Bilet almış, bilete de bir para çıkmış. O aslında bana izin istemeye geldi, 'Benim biletime para çıktı, parayı tahsil etmek için Bursa’ya gideceğim, yarım gün izin verebilir misin' dedi. Ben de kendisine bu paranın hayır getirmeyeceğini söyledim. O da zaten kendisi için kullanmayacağını söyledi, akrabalarının borçları varmış onları ödeyeceğini söyledi. 'Gel' dedim, 'bu bileti yakalım sen de bu işten kurtul' dedim. 'Devletimize bu para yol, su, elektrik olarak geri dönsün' dedim. O da 'yakalım' dedi. Bu iş için sizi de çağırdık ki, bilet alacak insanlar bu işin haram olduğunu, güzel bir şey olmadığını anlasınlar, arz talep olmazsa milli piyango ortadan kalkar" diye konuştu.

Şahan'a bir maaş ikramiye vereceklerini belirten Çakır "Şimdi kardeşimiz böyle bir şey yaptığı için biz de kendisine 1 maaş ikramiye vereceğiz, helali hoş olsun. Esat ikramiyeye takılı kalmadı. Yaptığı çok güzel bir davranış. Bugün haram 20 bin TL’yi yaktı. Tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.