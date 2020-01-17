İstanbul'daki çekici hizmetlerini Ankara merkezli vakıf yapacak

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, İstanbul'da çekici hizmetlerinin, Ocak ayından itibaren Ankara merkezli Polis Teşkilatlarını Güçlendirme Vakfı'na devredildiği öğrenildi.

İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme Derneği ve ilçe polis derneklerinin 300 çekici ile verdiği hizmetin Ocak ayı itibari ile son bulduğu bilgisine ulaşıldı.

Çekici hizmeti vermesi sonlandırılan İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme Derneği, geçen Kasım ayında, İstanbul Trafik Vakfı'na ait 60 çekiciyi de bünyesine katmıştı.

Geçen aralık ayında ise İstanbul Valiliği, "1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi" açıklaması yapmıştı.

İstanbul'da 300 çekiciyle günde ortalama bin 500 araç çekiliyor. Bu araçların günlük olarak topladığı paranın ise 135 bin lira olduğu belirtiliyor.