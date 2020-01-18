İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir

Yarın Libya gündemiyle Almanya'da gerçekleşecek olan Berlin Konferansı öncesi açıklamalarda bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'da ateşkes sağlanmasıyla ilgili Türkiye ve Rusya'nın girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Di Maio ayrıca 'İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir' ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Almanya'nın ev sahipliğinde Libya'daki iç savaşa çözüm bulmak amacıyla yarın toplanacak Berlin Konferansı öncesinde İtalya'nın Libya meselesine bakışı ve İtalya-Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Di Maio Libya'daki ateşkese yönelik şunları söyledi:

"Ateşkes ne kadar kırılgan da olsa olumlu bir haber. Çünkü bu, siyasi diyalog için vazgeçilmez bir koşuldur. Düşmanlıkların geçici de olsa durdurulmasını sağlayan Türk-Rus teklifi tabii ki memnuniyetle karşılanmaktadır. Ateşkes, doğru yönde atılmış ilk ve önemli bir adım. Şimdi ise uluslararası toplumun, düşmanlıkların sona ermesini sağlamak ve bu olumlu gelişmeden faydalanmak için birlikte çalışması mühimdir."

Di Maio İtalya’nın konferanstan beklentileriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Konferansın sonuçlarının, BM Libya Destek Misyonu ve tüm Libyalı taraflarla yakın ilişki içinde somut ve hızlı şekilde uygulanması için birlikte çalışılması hayati önemdedir. Aslında konferans, sürecin sonucunu değil, Libya krizinden doğrudan etkilenen tüm ülkelerin samimi ve yapıcı katılımını gerektiren, aynı zamanda en zor kısmı olan başlangıcını temsil ediyor. (Konferansta) Kalıcı bir ateşkesin uygulanmasına yönelik, ilk operasyonel adımlar; son aylarda çatışmayı körükleyen dış müdahalenin durdurulması ve Libya'ya gönderilen silahlara yönelik ambargo rejimine tam olarak uyulmasını sağlayacak mekanizmaların uygulanması olmalıdır. Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması, koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir."

Twitter / MevlutCavusoglu Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

'Libya krizi İtalya-Türkiye ilişkilerini yoğunlaştırdı'

Türkiye ile İtalya arasında artan ziyaret trafiğini değerlendiren İtalya Dışişleri Bakanı Di Maioşöyle konuştu:

"Türkiye, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) için Orta Doğu’daki güvenlik meselelerinde, düzensiz göç akınında, bölgesel politikalarda kilit önemde bir muhataptır. Ankara, coğrafi açıdan bakıldığında bölgenin istikrarı için birincil öneme sahip kilit bir aktördür. Üstlendiği rolün büyük sorumluluklar getirdiğinin Türkiye de farkında. İstanbul’da Bakan Çavuşoğlu ile son görüşmemizde, güvenlik ve deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda Trablus ile imzalanan anlaşmalarla ilgili İtalya’nın endişelerini dile getirdim."

İtalya'dan üçlü mekanizma önerisi

Bakan Di Maio, Libya konusunda gündeme getirdiği "Rusya-Türkiye-İtalya üçlü mekanizma" önerisiyle ilgili şöyle konuştu:

"Türkiye ve Rusya'nın, düşmanlıkların sona ermesini teşvik etmeyi amaçlayan son ortak girişimlerinin gösterdiği gibi, Libya krizi bağlamında son derece önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu nedenle ve İtalya'nın Libya'daki ulusal çıkarlarının öncelikli doğası dikkate alındığında, Ankara ve Moskova ile ortak istişareleri derinleştirmenin ve güçlendirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Şu anda iki başkente yaptığımız bir teklif söz konusu. Başlangıçta üst düzey yetkililer, belki bakan yardımcıları düzeyinde toplantılar öngörüyoruz. Tabii ki gelecekte daha yüksek siyasi düzeyde de devam etmeyi düşünmek mümkün olacaktır."

'İtalya-Türkiye maçında kazanan dostluk olacak'

Di Maio, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile Türkiye’nin haziranda karşılaşmasına da değinerek şu ifadeleri kulllandı:

"Akdeniz’in iki büyük ülkesi olan İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, siyasi açıdan ve de özellikle ticari, ekonomik açılardan bakıldığında geleneksel olarak sağlam ve mükemmeldir. İstanbul'da 7 Ocak'ta Bakan Çavuşoğlu ile yaptığımız son görüşmede, iş birliğimiz konusunda ileriye dönük adımlar atma konusunda hemfikir olduğumuzu belirttik. Bu nedenle sembolik de olsa 12 Haziran'daki futbol maçının ikili ilişkilerimizin önemini yansıtacağından ve aynı zamanda tek bir kazananı olacağından, onun da ülkelerimizi birleştiren derin dostluk olduğundan eminim."