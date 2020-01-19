Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitiren Rahşan Ecevit'in cenazesi öğle saatlerinde Ankara Kocatepe Camisi’ne getirildi. Törene siyaset camiası başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Öte yandan Rahşan Ecevit’in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden de toprak gönderildiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu: Tüm dünyaya örnek oldular

Törende bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin tüm dünyaya örnek davranış sergilediklerini belirterek, "Demokrasi, hukuk, liyakat, siyasette temizlik, dürüstlük açısından sadece Türkiye'ye değil tüm bölgeye, dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Birlikte hapse girdiler. İşçilerin haklarını, yoksulların haklarını birlikte aradılar. Onların ifade ettiği hakça düzeni bugünde arıyoruz ve aramaya da devam edeceğiz. Onların bıraktığı ilkeler, bizim bugün için sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir" dedi.

Rahşan Ecevit, Kocatepe Camii’nde öğle namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından devlet mezarlığında toprağa verilecek.

DSP Kurucu Genel Başkanı, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi 97 yaşındaki Rahşan Ecevit, cuma akşamı tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaşamını yitirmişti.

Rahşan Ecevit’in devlet mezarlığında eşi Bülent Ecevit’in yanına defnedilebilmesi için TBMM’de temsil edilen siyasi partiler ortak girişimle yasal düzenleme yapmıştı.

Rahşan Ecevit kimdir?

1923 yılında Bursa'da dünyaya gelen Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti (DSP) ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı. 1980 darbesinin ardından Bülent Ecevit’e siyaset yasağı getirilince Demokratik Sol Parti’yi kuran Ecevit, partinin ilk genel başkanı oldu. Eşinin yasağı kalkınca genel başkanlığı ona bıraksa siyaset sahnesine önemli rol oynamaya devam etti.

Kurucusu olduğu DSP'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.